國際金價周二 (27 日) 延續強勁漲勢，連 2 日站穩每盎司 5000 美元大關之上，朝連 7 日漲勢邁進，因美元指數周一 (26 日) 大幅下挫，因市場擔憂美國總統川普可能對南韓等國加徵關稅，並猜測美國可能協助日本支撐日元。

過去兩年金價翻倍走漲，今年以來再漲約 17%，凸顯該貴金屬作為市場恐慌情緒風向球的角色。

《彭博資訊》報導，此輪漲勢主要由所謂的「貨幣貶值交易」驅動，投資人正大舉撤離各國貨幣及美債市場。日本債市遭遇大規模拋售，被視為投資者抵制大規模財政支出的新例證。

川普政府近期的系列舉措，包括威脅吞併格陵蘭島、軍事干預委內瑞拉及抨擊聯準會 (Fed) 獨立性，加劇了市場震盪。

東方匯理投資長 Vincent Mortier 指出，黃金是對沖貨幣貶值、維持購買力的優質工具。

隨著市場看多情緒高漲，交易員幾乎無人願逆勢做空。市場預期，若川普提名更偏鴿派的 Fed 主席，有望強化降息預期，對不生利息的黃金是個利多。不過，市場普遍預估 Fed 本周將暫停降息。

與此同時，白銀價格向每盎司 117.71 美元的歷史高點逼近，今年以來已暴漲約 57%。業內人士表示，實物需求旺盛與投機資金湧入，共同導致了白銀劇烈的價格波動。

貴金屬精煉及交易商瑞士 MKS PAMP 執行長 James Emmett 周一 (26 日) 說：「白銀需求極為旺盛，這種局面前所未有。傳統上白銀市場投機熱度並不高，如今明顯能看到短期交易資金主導的價格波動。」