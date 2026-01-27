Salesforce子公司拿下美軍56億美元合約
鉅亨網編譯陳又嘉
據《Investing.com》報導，美國戰爭部周一 (26 日) 表示，雲端運算商 Salesforce(CRM-US)旗下子公司 Computable Insights 已獲得一項為期 9 年的合約，將為美國陸軍提供相關服務。
根據該機構官網公告，Computable Insights 獲得一份固定價格合約，金額約 56.4 億美元，內容為替美國戰爭部「建立 Salesforce 產品與成果導向服務的分散式企業協議」。
美國戰爭部指出，該合約預計於 2035 年 6 月 26 日完成，未進一步說明合約的具體細節或服務內容。
Computable Insights 為 Salesforce 旗下單位，主要作為政府合約的承包平台，尤其與美國陸軍合作密切。該公司曾於 2025 年 拿下美國陸軍一筆 1 億美元的 Salesforce 軟體合約。
Salesforce 股價周一收盤上漲 0.59%，盤後續走升超過 1%。
