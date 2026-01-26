鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-26 12:28

台經院今 （26） 日公布的最新營業氣候調查結果，強調台灣經濟在 AI 浪潮帶動下展現強勁韌性，全年經濟成長率將上調至 4.05%。惟針對營建業與房地產市場，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，產業正邁入轉型陣痛期，特別是土石方收容管制新制實施後，所導致的廢土處理成本激增，已成為衝擊房市的新變數，使得今年房市可望呈現量縮價難跌的趨勢。

劉佩真指出，儘管去年 12 月營造業受惠於年底趕工潮及公共工程執行率達 95%，景氣一度看好，但進入 2026 年後，業者態度轉趨保守。關鍵在於今年 1 月 1 日起實施的剩餘土石方流向管制新制，引發了產業鏈的集體焦慮。這項旨在杜絕違法棄置並引進數位監控（如 GPS 監控與審查）的透明化政策，雖然立意良善，但短期內因對接系統混亂與設備加裝趕不及，造成處理量能嚴重不足。

‌



劉佩真強調，廢土處理費用已出現失控性飆漲，以北部地區為例，過去每立方公尺處理費約 1000 至 1500 元，目前已跳漲至 3000 到 5000 元，南部地區甚至出現破萬元的驚人行情。這種短期內翻倍的成本負擔，不僅讓中小型開發商面臨沉重的財務壓力，更導致部分工地因無法順利清運廢土而陷入開工延宕，甚至可能引發倒閉潮。

在不動產市場方面，去年六都建物買賣移轉棟數衰退 24.6%，整體交易規模創下 8 年來新低。儘管去年 12 月受惠於行政院與央行政策微調，將剛性需求導向精準調控，加上新屋交屋潮帶動月增率回升，但年增率依然低迷，反映出市場仍處於相對低檔。

劉佩真認為，目前房市陷入買賣雙方認知僵持的局面，賣方端受惠於去年經濟成長率超過 7% 的超高水準，加上台股站穩高檔產生的財富效應，使得惜售心態濃厚且價格支撐力強。而買方端則在經歷長時間盤整後，持續期待賣方讓利，導致成交量難以放大。

劉佩真強調，營造新政導致的成本暴增將成為未來房價的支撐點，在工料雙漲與廢土處理費飆升的雙重壓力下，開發商的讓利空間顯著縮減，預期房價短時間內難以下跌。