鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-26 16:30

中國 A 股三大股指周一（26 日）集體開高，全天大小指數分化，滬指寬幅震盪，深市震盪走低。

滬指周一收報 4.132.61 點，跌 0.09%。深證成指收報 14,316.64 點，跌 0.85%。創業板指收報 3,319.15 點，跌 0.91%。

‌



Wind 的統計數據顯示，兩市及北交所共 1,603 家上漲，3,768 家下跌，平盤 98 家。兩市成交額達到人民幣 3.2482 兆元，較前一交易日增加 1,629 億元。

財信證券認為，A 股市場上行斜率放緩，重視業績基本面。近期監管層實施逆周期調節，A 股市場上行斜率有所放緩；萬得全 A 指數運行在均線上方，技術形態較為健康。逆周期調節有利於市場穩健運行、行穩致遠，為居民財富保值增值、經濟轉型升級與科技自主可控提供良好環境。

財信證券說，當前萬得全 A 指數市淨率估值處於中等偏上水準，整體估值並未泡沫化，消費及順周期方向整體估值仍然較低，市場仍有較多投資機會。

財信證券提到，近期上市公司密集揭露業績預告，有業績支撐的優質公司將會獲得更多資金的青睞。展望後續，更宜戰略看多、戰術靈活、堅守業績。