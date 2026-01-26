鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-26 12:00

中國 AI 大模型領域重量級創業公司階躍星辰 (StepFun) 今(26)日宣布完成超過 50 億元 (人民幣，下同) 的 B + 輪融資，創下過去 12 個月中國大模型領域單筆融資最高紀錄。

本輪投資人陣容強大，既有上國投先導基金、國壽股權、浦東創投、徐匯資本、無錫梁溪基金、廈門國貿、華勤技術等產業與國資背景機構，也有騰訊、啟明、五源等老股東追加跟投，顯示資本市場對階躍星辰的技術與戰略方向高度認可。

階躍星辰成立於 2023 年 4 月，由微軟前全球副總裁姜大昕創立，與零一萬物、百川智能等並稱中國「國產大模型六小虎」。

階躍星辰專注通用人工智慧 (AGI) 研發，核心團隊匯聚姜大昕、前曠視研究院院長張祥雨、微軟亞洲研究院前研究員朱亦博等頂尖專家，已發布 22 款自研基座模型，包括 Step-1 千億參數語言大模型、Step-1V 千億參數多模態大模型及 Step-2 兆參數 MoE 語言大模型，涵蓋語音互動、影像視訊生成與多模態理解，並已在 OPPO、榮耀等手機量產機型及金融、汽車等產業落地應用。

階躍星辰此輪融資的國資力量尤為矚目。上海國投先導基金由上海國有資本投資有限公司全資設立，去年 7 月啟動積體電路、生物醫藥、AI 三大先導產業母基金，出資總額達 890 億元，專注投早投小與產業鏈弱點突破。

國壽股權則是中國人壽旗下長期價值投資平台，其大健康基金為保險資金首支獲準的私募股權基金，而浦東創投、徐匯資本、無錫梁溪基金、廈門國貿與華勤技術等，分別在區域產業升級、科技投資、智慧製造與全球智慧產品製造領域具備深厚資源與經驗，為階梯星辰後續發展提供強力支撐。

階躍星辰今日也宣布，印奇將出任公司董事長，與執行長姜大昕、首席科學家張祥雨、副總裁朱亦博組成核心管理團隊，確定「基礎大模型」與「AI + 終端」為長期策略。

印奇同時還擔任 A 股上市公司千里科技董事長，在 AI 與汽車場景融合方面擁有豐富實踐。雙方將深化合作，共同推動「AI + 終端」策略落地。千里科技聚焦「AI + 車」及未來機器人應用，去年底完成智駕核心業務與技術的策略整合，涵蓋組織、平台、數據與產品路線，並由吉利控股主導推動賓士參與投資，將集團自駕業務併入，構築智慧駕駛核心平台。

在 2025 年世界人工智慧大會上，千里科技曾聯合階躍星辰與吉利汽車發布面向 AI Agent 原生設計的下一代智慧座艙 Agent OS，預示雙方在車載智慧互動領域的前瞻性佈局。

印奇表示，千里科技著重「AI + 車」與機器人結合，階躍星辰則深耕基礎大模式研發與商業化，兩者協同可打通從底層技術到終端場景的完整連結。

此輪巨額融資與地方國資、產業資本的集中入場，不僅凸顯大模型領域的戰略地位，也釋放中國國產 AGI 加速邁向商業化與跨產業融合的訊號。