〈陸股盤後〉三大指數放量走升 光電、商業航太族群領漲 滬指三連紅
鉅亨網編譯陳韋廷
中國 A 股三大指數周五 (23 日) 延續漲勢，盤中維持窄幅震蕩的走勢，但成交額穩步放大，個股呈現普漲態勢，上證指數(SSEC) 連三日收紅，全周小漲作收。
滬指周五收漲 0.33% 至 4136.16 點，深證成指 (SZI) 收高 0.79% 至 14439.66 點，創業板指收紅 0.63% 至 3349.5 點，滬深兩市合計成交人民幣 3 兆 852.24 億元，較上一交易日放量 3935 億元。
大盤上，光電產業鏈爆發，東方日昇、協鑫整合、太陽能等多股漲停；商業航太概念股再度大漲，瑞華泰、德恩精工、幹照光電、飛沃科技、睿創微納、潤貝航空科、西部材料、金風科技、中國衛星等多股漲停；貴金屬族群活躍，白銀有色、中國黃金等漲停；鋰礦概念走高，威領股份、大中礦業漲停；固態電池概念走強，歐克科技、上海洗霸、鹿山新材等漲停；基本金屬族群掀漲停潮，酒鋼宏興、武進不銹漲停，電器設備、礦物製品等族群漲幅亦居前。
下跌類股方面，保險、船舶、旅館餐飲、煤炭等族群跌幅居前。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3938 家上漲，1389 家下跌，平盤有 142 家。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 180 檔股票漲幅在 9% 以上，1 檔股票跌幅在 9% 以上。
消息面上，上交所官網周四 (22 日) 顯示，藍箭航太科創板 IPO 審核狀態變更為「已問詢」，持續衝刺科創板「商業火箭第一股」。根據招股書申報稿，藍箭航太目前仍處於虧損狀態，擬採用科創板第五套上市標準，這意味著科創板第五套上市標準正式擴大至商業航天領域。
同日，北京穿越者載人航太科技有限公司舉行太空旅遊全球記者會，國內首艘商業載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」全尺寸試驗艙首次公開展示。穿越者壹號（CYZ1）目前已預訂超三艘船，合計 20 餘位太空遊客，預計 2028 年將實現載人首飛，其中智元機器人 CMO 邱恒成為「中國 001 號商業太空人」。
華創證券表示，中國商用航空引擎市場潛力巨大，關注產業鏈三條線索，中信建投則指出，銀價高漲逼產業變革，光電金屬化革命的「銅」時代開啟。
東莞證券表示，在連續放量上漲後，短期 A 股可能已進入必要的回落整固階段，繼續上攻前恐先會震盪整理。往後看，隨著「十五五」產業指引、海外流動性寬鬆、國內政策托底效應等多重利好因素釋放，將持續為 A 股市場提供支撐，後續增量穩經濟政策的推出將持續驅動市場風險偏好回升，市場可望繼續向演繹，迎接春季行情，建議關注有色金屬、商業航太、AI、紅利、半導體等族群。
