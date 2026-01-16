鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-01-16 16:30

中國 A 股三大指數周五 (16 日) 開高走低齊步收黑，上證指數(SSEC) 連四日挫跌，一度跌破 4100 點大關，但在尾盤拉升，終場收於 4100 點之上。

滬指周五收低 0.26% 至 4101.91 點，深證成指 (SZI) 亦收黑 0.18% 至 14281.08 點，創業板指收跌 0.2% 至 3361.02 點，滬深兩市成交額人民幣 3.0262 兆元，較上一交易日增量 1207 億元。

盤面上，AI 應用題材持續回檔，電商、商業航太概念股走低，傳媒娛樂、互聯網、旅遊、石油、保險等類股跌幅亦居前，川網傳媒、新華都、新華網、引力傳媒、省廣集團、視覺中國等逾 10 股跌停或跌超 10%，通源石油跌超 10%，准油股份、潛能恆信等跌超 7%。

上漲族群方面，記憶體晶片股大漲，金太陽漲停，佰維存儲、江波龍等大漲，股價創歷史新高；特高壓概念股大漲，電科院、漢纜股份等多股漲停；人形機器人概念走強，恆輝安防 20% 漲停，半導體股全天強勢表現，天岳先進、通富微電、康強電子等多股漲停；CPO 概念、AI 眼鏡、光刻機概念、汽車族群等漲幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2370 檔股票上漲，2971 檔下跌，平盤 128 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 105 檔股票漲幅在 9% 以上，81 檔股票跌幅在 9% 以上。

財信證券認為，在慢牛預期、春季躁動、全球股市共振走強行情加持下，維持「A 股有望迎來新一輪做多行情，可擇機吸納 A 股優質資產」的判斷，國金證券也認為春季行情未改，重視 AI 鏈輪動機會。

東莞證券指出，從技術分析角度看，滬指周五盤中 4100 點附近觸發技術性反彈，顯示短期有撐，當前滬指在 4100 點附近形成技術性支撐，若不跌破該點位，後市仍有反覆新高的可能。近期美元指數呈反彈態勢，但人民幣仍保持穩健，整體匯率環境為 A 股提供相對有利的支撐。當前通膨溫和回升，經濟復甦的內生動能逐步修復，宏觀基本面向好，有助於 A 股市場延續結構性慢牛格局。

東方證券則說，A 股市場整體表現並不強，逐漸回歸健康理性狀態，近期「過熱」類股、個股，回調幅度也越大，如商業航太、AI 應用，這與周三「降槓桿 + 巨額壓單」的組合拳顯然有直接關係，市場各方對此高度共識。短期來看，春季行情未完，慢牛延續，預計春節前滬綜指維持 4000-4200 區間震蕩，繼續聚焦補漲成長風格，尤其是未來產業。