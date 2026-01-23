日銀維持0.75%利率不變 上調2025、2026財年GDP及通膨預期 機構：明年恐升息至1.75%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-01-23 12:16

日本央行 (BOJ) 今(23)日在貨幣政策會議上決定，政策利率維持現行的 0.75% 不變，同時調高通膨展望及 2025 財年 (3 月止) 與 2026 財年經濟成長估值。該行正密切關注去年 12 月升息對經濟的影響，並等待下月可能影響國家財政計畫的國會提前選舉結果。

日銀維持利率於0.75%不變 上調2025、2026財年GDP及通膨預期 機構：明年恐升息至1.75%（圖：Shutterstock）

《共同社》報導，日相高市早苗將於今日下午解散眾院，上午已召開內閣會議，出席者透露高市與所有閣員在解散眾院的內閣決議文件上簽了字。解散眾院後，高市政府將會敲定 27 日發佈公告、2 月 8 日投計票的眾院選舉日程。

BOJ 利率按兵不動的決定符合市場預期，這也讓日本的借貸成本維持在 30 年來最高水準，政策委員會中僅高田創投票支持升息，其餘委員則支持按兵不動。

在最新季度展望中，BOJ 上調了六項通膨預測中的四項，並重申若展望實現將提高借貸成本。上月將政策利率上調至 1995 年以來高點後，植田和男領導的 BOJ 政策委員會正朝著再次升息的方向前景。考量下次行動時機，BOJ 必須考輛上月升息對物價和經濟的影響、日元持續疲軟帶來的通膨效應以及 2 月 8 日選舉的結果。

凱投宏觀 Marcel Thieliant 表示，儘管去年 11 月宣布了能源補貼，但 BOJ 並未下調通膨預期，因此他不再預期通膨會保持低迷，而是會繼續溫和上升。

Thieliant 表示，在實質政策利率仍處於深度負值的背景下，進一步緊縮政策幾成定局。

凱投宏觀認為，即便日本政府可能推出的銷售稅減免政策會帶來潛在扭曲，價格壓力仍將維持堅挺，使得原先預估的 7 月升息時間點會提前。無論如何，凱投宏觀預計到 2027 年底政策利率將達 1.75%。