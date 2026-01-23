鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-23 14:30

美國總統川普於 22 日在瑞士達沃斯世界經濟論壇受訪時，針對格陵蘭島爭端引發的金融動盪發表強硬言論。他明確警告，如果歐洲國家因為美國在格陵蘭問題上的施壓而決定拋售美國股票或國債，美國將會展開「重大報復行動」。

川普達沃斯撂狠話：歐洲若敢拋售美債 必遭美國「重大報復」(圖:shutterstock)

川普自信地強調，在這一場外交與金融的博弈中，美國手中掌握了「全部的牌」。但川普並未具體說明，美國將採取哪些行動來兌現這項威脅。

此次爭議源於川普先前為施壓控制格陵蘭島，曾威脅對歐洲國家加徵關稅，引發外界猜測歐洲可能拋售數兆美元的美債與美股作為反制。丹麥退休基金 Akademiker Pension 隨即宣布，將於 1 月底前拋售價值 1 億美元的美國政府債券，理由是美國財政狀況不佳。儘管該基金稱此舉與格陵蘭爭端無直接關聯，但已引發市場對「拋售美國」策略的討論。

然而，「拋售美國」策略可能會非常複雜。大部分資產由不受政府控制的私人基金持有，但一些大型持有者——包括挪威主權財富基金，可能會透過拋售影響美國資本市場。

對此，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表現得不以為意，甚至語帶嘲諷地指出：「丹麥對美債的投資，就像丹麥本身一樣無足輕重」，並強調，他不擔心歐洲資金會大規模撤離美債市場。