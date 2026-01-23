鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-23 06:26

英特爾 (Intel)(INTC-US) 周四 (22 日) 公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/27) 財報，獲利表現優於華爾街預期，但對本季 (第一季) 展望偏保守，令投資人失望，導致盤後股價大幅走低。截至發稿，跌逾 9%。

英特爾預估，2026 會計年度第一季營收介於 117 億至 127 億美元，調整後每股盈餘將接近損益兩平。這低於 LSEG 預期的每股盈餘 5 美分、營收 125.1 億美元。

Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：137 億美元 v.s. 134 億美元

調整後 EPS：15 美分 v.s. 8 美分

公司表示，上季淨損 6 億美元，或稀釋後每股虧損 12 美分。去年同期的淨損為 1 億美元，或每股虧損 3 美分。

在財報公布前，市場對英特爾的期待相當高，該股在過去一年已大漲 147%。這波漲勢主要來自投資人對英特爾晶圓代工業務的樂觀預期，市場看好公司可能即將拿下首位大型核心客戶，為其他公司代工晶片。

英特爾執行長陳立武本月稍早表示，公司的 18A 製程技術——與台積電 2 奈米製程競爭——在 2025 年「表現超出預期」。這顯示該技術已成熟到可進入量產階段，包括用於英特爾自家的 Core Ultra Series 3 處理器。

陳立武在聲明中指出，英特爾正「積極擴充」18A 產能，以因應「強勁的客戶需求」。

英特爾財務長 David Zinsner 表示，英特爾下一代 14A 製程的客戶，預計將在今年下半年浮現，但公司整體而言不太可能主動對外公布客戶名單。

Zinsner 談到，「一旦真的拿到客戶，我們就必須在 14A 上大舉投入資本支出，到時候你自然就會知道了。」

他補充指出，第一季財測偏弱，部分原因在於公司目前的供應量不足，難以完全滿足季節性需求。

英特爾表示，第四季晶圓代工業務營收為 45 億美元，儘管其中一部分來自為自家產品製造晶片。

此外，市場也看好英特爾最新一代伺服器晶片的銷售表現。分析師認為，隨著 AI 基礎建設支出增加，伺服器晶片需求明顯成長。陳立武在聲明中表示，隨著 AI 系統的普及，英特爾的 CPU 重要性正持續提升。

這類晶片的營收列在「資料中心與 AI(Data Center and AI)」部門，第四季營收達 47 億美元，年增 9%。

用於筆電的相關晶片，歸類於「客戶運算事業群 (Client Computing Group)」，第四季營收為 82 億美元，年減 7%。