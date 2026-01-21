鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-21 07:30

周二 (20 日) 美股開盤前，有兩名分析師調升英特爾股票評級，其中一人放棄原本明確的看空立場，另一人則從觀望轉為明顯偏多。兩人皆指出，英特爾晶圓代工業務已出現初步改善跡象，儘管距離成為產業主要企業仍有一段路要走。

‌



HSBC 分析師 Frank Lee 表示，他對英特爾的看法轉趨正面，因為在「代理型人工智慧 (agentic AI)」帶動下，英特爾傳統的伺服器業務預期將「重回成長軌道」，進而推升其伺服器中央處理器 (CPU) 的需求。

Lee 先前給予英特爾股票減碼評級，這次調升至中立。雖然新評級尚未明確建議「買進」，但已反映出代理型 AI 可能成為英特爾核心業務的重要催化劑。

他在報告中寫道，「隨著 AI 從簡單的助理，進化為能夠規劃並執行任務的自主代理，對通用運算能力的需求正快速增加。」這類運算主要由 CPU 負責。

因此，Lee 預估 2026 年伺服器晶片市場需求年增率可達 30% 至 40%。他也坦言，若記憶體晶片供應受限，實際成長幅度可能被腰斬，但即便如此，仍將遠高於華爾街目前預估的 4% 至 6% 年增率。

英特爾股價今年已上漲逾 23%，而美股標普 500 指數幾乎持平。Lee 認為，來自英特爾傳統伺服器業務的進一步上行潛力，「尚未完全反映在股價中」。英特爾股價在過去一年已大漲 126%，周二盤中更一度漲近 5%，終場收漲 3.4%。

Seaport 分析師 Jay Goldberg 周二同樣調升英特爾股票至買進評級，並指出其晶圓代工業務「前景正在改善」。

Goldberg 表示，英特爾本月稍早在消費性電子展 (CES) 上推出的 Panther Lake 處理器，可能帶動企業與消費性產品的表現提升，同時象徵公司首次亮相 18A 製程節點。

他指出，目前 18A 的表現「相當出色」，代表英特爾在近十年來，首次於製造能力上重新具備競爭力 (或至少可行)。此外，英特爾似乎也已吸引部分外部客戶，對 18A-P 版本展現興趣。

不過，Goldberg 也提醒，英特爾的晶圓代工業務「距離真正可行仍有很長一段路要走」，並強調 18A 製程「本來就不足以『拯救』英特爾」。

他認為，英特爾晶圓代工的競爭力關鍵，在於能否成功交付未來的 14A 製程，而該製程節點預計最快也要到 2028 年才會推出。

Goldberg 指出，「話雖如此，英特爾在競爭力方面仍未完全脫離險境，但 Panther Lake 的亮眼表現顯示，公司至少已經回到正確的成長軌道上。」