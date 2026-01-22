〈港股盤後〉大盤窄幅震盪 恒指小漲 AI與軍工概念領漲

鉅亨網新聞中心 2026-01-22 16:39

港股周四 (22 日) 主要指數走勢分化，市場整體呈現高開低走、窄幅震盪。截至收盤，恒生指數漲 0.17%，報 26629.96 點；恒生科技指數漲 0.28%，報 5762.44 點；國企指數則微跌 0.09%。全天成交額方面，騰訊控股以 162.78 億港元居首，但股價收跌近 1%。

大盤窄幅震盪 恒指小漲 AI與軍工概念領漲(圖:shutterstock)

盤面上，大型科技股走勢分化。百度集團因發布「文心大模型 5.0」正式版，股價收漲逾 4%；嗶哩嗶哩上漲逾 3%。軍工板塊表現亮眼，中船防務因預計 2025 年歸母淨利潤大幅增長 150% 至 197%，股價上漲超過 3%。

此外，建築材料與石油氣板塊亦集體走高，中國聯塑大漲 8.12%，聯合能源集團漲逾 6%。

相對而言，黃金股與有色金屬概念普遍調整，珠峰黃金跌超 4%，主要受國際金價再度失守 4800 美元關口影響。內險股與生物醫藥板塊也表現疲軟，新華保險跌近 5%，榮昌生物跌逾 4%。新股方面，龍旗科技上市首日表現不俗，漲幅超過 3%。

展望後市，多數機構持樂觀態度。摩根大通指出，在企業盈利與倉位因素支撐下，港股升勢有望延續至農曆新年，且預計港股表現將跑贏 A 股。國金證券認為，隨著國內經濟復甦加快與海外貨幣政策轉向寬鬆，港股作為橋梁，其估值優勢將進一步凸顯，預計 2026 年流動性將明顯改善。