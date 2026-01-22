鉅亨網新聞中心 2026-01-22 08:10

智慧終端企業 TCL 電子 (01070-HK) （1070.HK）與索尼集團宣佈，雙方已簽署意向備忘錄，計劃成立一家新的合資公司。新公司將全面承接索尼的家庭娛樂業務，包括在全球範圍內的電視機及家庭音響產品的研發、設計、生產及一體化營運。

根據公告揭露，該合資公司將由 TCL 電子旗下子公司持股 51%，索尼持股 49%。這意味著以李東生為首的 TCL 方將掌握合資公司的主導權，相關營收也將併入 TCL 電子的財務報表。合資公司預計於 2026 年 4 月正式啟動營運。

在分工方面，索尼將提供核心技術支援，包含著名的 XR 認知晶片、獨家畫質調校技術等專利。合資公司將獲得「Sony」及「BRAVIA」品牌的授權，確保產品的高端定位與品牌影響力。

而 TCL 則憑藉其強大的垂直整合能力——從上游華星光電的面板供應到整機製造，全權負責產品的供應鏈操盤與成本控制。

這項合作並非突如其來。索尼近年多次在財報與管理層說明中提及，將於 2026 財年對包括電視在內的部分業務進行「重大結構改革」，涵蓋銷售結構重組與生產基地優化。

事實上，索尼電視業務長期承受獲利壓力，雖曾透過聚焦 4K、OLED 等高階產品，在 2014 財年實現多年來首次轉盈，但隨著市場競爭加劇，尤其是中國品牌以高性價比快速擴張，索尼的全球市佔率持續下滑

改寫全球格局 TCL 衝擊全球第一寶座

此次合作被業界視為改寫全球電視產業格局的重大轉折。根據群智諮詢（Sigmaintell）的數據預測，2025 年 TCL 電子的全球市佔率預計為 13.8%，而索尼則為 1.9%。

隨著合資公司的順利投入運作，雙方的合併市佔率在 2027 年預計將達到 16.7%，屆時有望超越三星電子 16.2% 的預估值，正式奪得全球電視出貨量的王座，改寫全球電視產業長期由韓系品牌主導的格局

在營收表現上，TCL 電子 2025 年上半年營收已達 547.77 億港元，預計全年將首次突破 1000 億大關。若合併索尼家庭娛樂業務中約 400 億人民幣（約 430 億港元）的顯示與音響營收，TCL 電子的營收規模預計將站上 1400 億港元的新高度。

索尼電視從「數位信仰」到結構改革

索尼電視曾被廣大用戶稱為「索尼大法」，在 1990 年代佔據全球 20% 以上的市佔率。然而，進入 2000 年代後，受限於液晶轉型較慢、缺乏自有面板廠以及高昂的生產成本，其市場空間不斷受到中韓品牌的擠壓。

索尼管理層早在 2024 財報中透露，將針對電視部門進行重大的結構性改革。此次將業務撥離至合資公司，顯示索尼決定將未來重心押注於利潤更高的遊戲、音樂、影視及影像感測器（CIS）業務，同時保留其品牌在高端顯示市場的技術影響力。

日系品牌退潮與中國品牌崛起

此次交易也反映了日系家電品牌的集體轉型趨勢。繼東芝電視業務由海信收購、夏普被富士康併購、松下轉向貼牌生產後，索尼選擇與 TCL 深度綁定，再次證明了中國品牌在完整供應鏈、技術快速落地及規模化成本控制上的競爭優勢。