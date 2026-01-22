鉅亨網新聞中心
根據最新外匯市場月度調查顯示，市場專業人士對日元的未來走勢感到憂慮。在針對 2026 年全球 8 種主要貨幣的強弱預測中，有高達四成的受訪者認為，日元將成為該年度表現最疲軟的貨幣。
這項由 QUICK 與《日經 Veritas》於 1 月 13 日至 14 日共同實施的調查，訪問了 173 名來自金融機構與企業的外匯市場專家。調查結果反映出市場對日本政策動向的高度警惕。
市場人士分析指出，拋售日元的壓力主要來自兩大因素：
1. 擴張性財政政策預期：市場對於高市早苗政府可能採取的財政擴張路線保持警覺。證券業專家表示，若自民黨勝選態勢強化，財政擴張的預期將進一步加劇今年上半年的日元貶值壓力。
2. 實質利率持續偏低：儘管日本銀行（央行）預計會持續升息，但市場普遍認為升息步伐將相當緩慢。在通膨環境下，日本的實質利率預計仍將維持在負值區間，難以扭轉日元的弱勢。
目前的匯率走勢已初步印證了市場的擔憂。日元對美元匯率 14 日跌至 159.5 左右，觸及 2024 年 7 月以來、約一年半以來的最低水準。同日，日元對歐元亦表現慘淡，跌至 1 歐元兌 185.5 日元，刷新了 1999 年歐元誕生以來的歷史新低。
在「最弱貨幣」的預測名單中，美元以 36% 的比例位居第二，主要受到持續降息預期與政治不確定性因素影響。相較之下，市場對 2026 年強勢貨幣的看法較為集中，歐元被預測為表現最強勁的貨幣，瑞士法郎則緊隨其後位居第二。
回顧 2025 年的調查，當時市場預測最強貨幣為瑞士法郎，而最弱則是美元。如今隨著政策環境轉變，日元正式取代美元，成為市場眼中未來兩年最具下跌風險的貨幣。
