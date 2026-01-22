鉅亨網新聞中心 2026-01-22 10:00

根據最新外匯市場月度調查顯示，市場專業人士對日元的未來走勢感到憂慮。在針對 2026 年全球 8 種主要貨幣的強弱預測中，有高達四成的受訪者認為，日元將成為該年度表現最疲軟的貨幣。

這項由 QUICK 與《日經 Veritas》於 1 月 13 日至 14 日共同實施的調查，訪問了 173 名來自金融機構與企業的外匯市場專家。調查結果反映出市場對日本政策動向的高度警惕。

目前的匯率走勢已初步印證了市場的擔憂。日元對美元匯率 14 日跌至 159.5 左右，觸及 2024 年 7 月以來、約一年半以來的最低水準。同日，日元對歐元亦表現慘淡，跌至 1 歐元兌 185.5 日元，刷新了 1999 年歐元誕生以來的歷史新低。

在「最弱貨幣」的預測名單中，美元以 36% 的比例位居第二，主要受到持續降息預期與政治不確定性因素影響。相較之下，市場對 2026 年強勢貨幣的看法較為集中，歐元被預測為表現最強勁的貨幣，瑞士法郎則緊隨其後位居第二。