全球政治格局動盪之際，瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 周三 (21 日) 上演了一場前所未見的外交角力。美國總統川普與多位西方盟國領袖隔空激烈交鋒，在論壇上致詞時公開批評歐洲「正走向自我毀滅」，嘲諷加拿大因美國「寬容」才得以存續，更指責丹麥「忘恩負義」，同時埋怨美國對北約承擔過重卻回收有限，期間甚至錯把格陵蘭說成冰島、亂造國名、性別混淆，更語出驚人指風電影響生育，川普還宣稱俄烏戰爭即將落幕，卻又暗批領袖「愚蠢」，言辭矛盾。這場峰會，不只凸顯理念分歧，更映照出西方共同體的深層信任危機。

以下為川普致詞全文：

很高興回到美麗的瑞士達沃斯，向這麼多受人尊敬的商業領袖、這麼多朋友，以及少數「敵人」發表致辭。

歡迎來到今年的世界經濟論壇，我帶來了來自美國的真正驚人的好消息。昨天是我（第二任）就職一周年紀念日。在重返白宮 12 個月後的今天，我們的經濟正在蓬勃發展，成長迅速，生產力飆升，投資高漲，收入增加，通貨膨脹已被擊敗。我們曾經開放且危險的邊境現已關閉，幾乎堅不可摧。美國正處於我國史上最快、最引人注目的經濟大逆轉之中。

在拜登政府執政期間，美國飽受停滯性通膨噩夢的折磨——即低成長和高通膨，這是痛苦、失敗和衰退的根源。但現在，在實施我的政策僅一年後，我們見證了截然相反的情況——幾乎沒有通膨，且經濟成長極高。這種增長，我相信你們很快就會看到，是一個國家前所未見的，甚至可能沒有任何國家曾經經歷過的。

過去三個月裡，核心通膨率僅 1.6%。同時，第四季度的經濟成長率預計將達到 5.4%，這遠遠超出了除我本人和少數幾人之外任何人的預測。

自選舉以來，股市已創下 52 次歷史新高。也就是說在一年內打破了 52 次紀錄，為退休帳戶、401k 計劃和人們的儲蓄增加了 9 兆美元的價值。人們過得很好，他們對我很滿意。

自我就職以來，我們讓 120 多萬人擺脫了食品券。在拜登執政的四年裡，他為我國爭取到的新投資不到 1 兆美元。想想看，1 兆美元，實際上比這還少得多，而在我們執政的這一年，我們已經獲得了創紀錄的 18 兆美元投資承諾。我們認為，當最終數據出爐時，這一數字將接近 20 兆美元。這是任何國家在任何時候都未曾做到的，甚至相差甚遠。

就在一年多前，在激進左翼民主黨人的領導下，我們是一個死氣沉沉的國家。現在，我們是世界上最熱門的國家。事實上，美國經濟的成長速度可望達到國際貨幣基金（IMF）去年 4 月預測的兩倍。在我的成長和關稅政策下，這一速度應該會更高。我真心相信我們能達到更高的水準。

這都是好消息，對所有國家都是如此。美國是地球上的經濟引擎。當美國繁榮時，整個世界也會繁榮。歷史一向如此。當美國經濟糟糕時，世界也會變得更糟。我希望你們都能緊跟著我們的步伐。我們正處於一個前所未有的時刻——我不認為我們要么曾經達到過這種高度。我從未想過我們可以這麼快做到這一點。

今天下午，我想討論我們是如何實現這一經濟奇蹟的，我們打算如何將我國公民的生活水平提高到前所未有的水平，或許你們以及你們來自的地方也可以通過效仿我們的做法而做得更好，因為坦率地說，歐洲的某些地方已經面目全非了。

近幾十年來，華盛頓和歐洲各國首都形成了一種傳統觀念，認為發展現代西方經濟的唯一途徑是不斷增加政府支出、不受控制的大規模移民和無休止的外國進口。這種共識認為，所謂的 「髒活」 和重工業應轉移到別處，負擔得起的能源應被「綠色新騙局」所取代，國家可以透過從遙遠的地方引入全新的、完全不同的人口來支撐。

這就是打瞌睡的拜登政府和許多其他西方政府非常愚蠢地遵循的道路，他們背棄了使國家富裕、強大和有力的一切。結果是創紀錄的預算和貿易赤字，以及由人類歷史上最大規模的移民潮驅動的不斷增長的主權赤字。

在一年內，我們的政策帶來了美國逾百年來未曾見過的改變。我們不再關閉能源工廠，而是在重新開啟它們。我們不再建造效率低、虧損的風車，而是在拆除它們並且不再批准新建。我們不再賦予官僚權力，而是在解僱他們。

在 12 個月內，我們已從聯邦薪資單中剔除了超過 27 萬名官僚，這是自二戰結束以來政府就業人數削減規模最大的一年。

我們在一年內削減了 1000 億美元的聯邦支出，並將聯邦預算赤字削減了 27%。這一數字也將進一步大幅下降，從而將通膨率從拜登政府時期的歷史高點大幅拉低。

我曾承諾每推出一項新法規，就廢除 10 項舊法規。但實際上，到目前為止，每批准一項新法規，我就廢除了 129 項舊法規。

我們去年 7 月透過美國史上最大規模的減稅方案，包括對小費免稅、加班費免稅，以及對我們偉大年長族群的社會安全金免稅。我們還提供了 100% 的費用化政策… 對所有新設備和資本投資進行獎勵性折舊，以幫助企業擴張並將生產轉移到美國。

透過關稅，我們從根本上減少了急劇膨脹的貿易赤字，這也是世界史上最大的赤字。我們每年損失超過 1 兆美元，這些錢都浪費了。但在一年內，我將每個月的貿易赤字削減了驚人的 77%。而這一切都是在沒有通膨的情況下實現的。

美國出口額現已增加超過 1500 億美元。國內鋼鐵產量每月增加 30 萬噸，並將在未來四個月內增加一倍。工廠建設增加了 41%。

在此過程中，我們與占美國貿易總額 40% 的伙伴達成了歷史性的貿易協議，其中包括世界上一些最偉大的公司和國家。歐洲國家、日本、韓國，它們都是我們的夥伴。它們與我們達成了大規模的交易，尤其是在石油和天然氣領域。

在美國，我已經叫停了那些破壞國家的能源政策，這些政策在推高價格的同時，將就業機會和工廠拱手送給世界上最嚴重的污染者。在「瞌睡喬」統治下，新的國內石油和天然氣租約減少了 95%。

在我的領導下，美國的天然氣產量達到了歷史最高水平，遙遙領先。美國石油日產量增加 73 萬桶。上週，光是從委內瑞拉我們就獲得了 5000 萬桶石油。

但委內瑞拉在未來六個月賺到的錢將比過去 20 年賺的還要多。各大石油公司都在隨我們進入市場。這太令人驚嘆了。這是美好的一幕。

我們在 AI 領域遙遙領先世界。我們領先中國很多。我認為習主席尊重我們所做的一切。我們光是為了滿足 AI 需求，就需要比目前全國現有能源多一倍以上的能源。我說，我們做不到。我們的電網系統已經老化，於是我想出一個主意，你們可以建造自己的發電廠。他們看著我，兩週後他們回來了，並沒有蓋工廠。他們說：「我們以為你在笑。」我說沒有，我不僅沒開玩笑，你們將在兩週內獲得批准。

想讓我談談格陵蘭島嗎？我對格陵蘭人民和丹麥人民都懷有極大的敬意，但每個北約盟國都有義務保衛自己的領土。事實是，除了美國，沒有任何國家或國家集團有能力保衛格陵蘭島。這就是我尋求立即展開談判，再次討論由美國收購格陵蘭島的原因，這對北約不構成威脅，反而會大大增強整個聯盟的安全。

為了國家和國際安全，以及為了牽制我們那些精力充沛且危險的潛在敵人，我們要向丹麥爭取的只是這塊土地，我們將在其上建造有史以來最偉大的「金穹」。我們將建造它，其本質上也將保衛加拿大。

順道一提，加拿大從我們身上得到了許多免費的好處。他們也應該心存感激。但他們沒有。我昨天看了你們總理的表現。他並不怎麼感激。他們應該感激我們。加拿大的生存有賴於美國。

烏克蘭戰爭就是一個例子，這是一場不該開始的戰爭，如果 2020 年美國總統大選沒有被操縱，這場戰爭就不會爆發。

我相信我正在與澤倫斯基總統打交道，我認為他想達成協議。我今天會跟他見面，但他們必須停止這場戰爭。因為太多人在死亡，無謂地死亡。

我實施了針對藥品價格的「最惠國待遇」政策，處方藥成本將下降高達 90%。我不得不使用關稅手段來達成這一目標，因為他們起初堅決拒絕。

我告訴伊曼紐 (馬克宏)，你必須把藥價提高到 20 美元，也許 30 美元，如果你不這麼做，我就要對你賣到美國的所有商品徵收 25% 關稅，並對你的葡萄酒和香檳徵收 100% 關稅。

我還致力於確保美國保持世界加密貨幣之都的地位。為此，去年我簽署了具有里程碑意義的《天才法案》。現在國會正努力制定加密市場結構立法，涉及比特幣及所有相關領域，我希望很快能簽署生效。

因此，讓我們滿懷信心、勇氣和毅力，共同提升我們的人民，發展我們的經濟，為我們的公民建立一個比世界以往所見更加雄心勃勃、更加令人興奮、更加鼓舞人心的未來。