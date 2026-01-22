〈紐約匯市〉美元反彈 川普同意格陵蘭框架 撤回關稅威脅

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-22 06:05

美元周三 (21 日) 上漲，美國總統川普撤回對多個國家課徵關稅的威脅，並表示已就格陵蘭未來協議的框架與北約 (NATO) 達成共識，美元兌歐元與瑞士法郎大幅走高。

美元周三(21日)上漲(圖：Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.12%，報 98.76，日前一度創下 12 月中旬以來最大單日跌幅。

川普先前因各國在格陵蘭議題上的立場，揚言對多國祭出關稅，引發市場不安，並觸發美國資產的全面拋售。不過，他周三在達沃斯 (Davos) 表示，已排除在該北方島嶼動用軍事行動的可能性，讓投資人鬆了一口氣。

歐元兌美元下跌 0.36%，至 1.17 美元，此前兩個交易日累計上漲逾 1%，周二一度觸及 1.168 美元，為 12 月 30 日以來新高。

避險貨幣瑞士法郎兌美元下跌 0.77%，至 0.7958，此前在周一至周二期間曾累計漲約 1.5%。

川普上周六揚言，自 2 月 1 日起對歐盟成員國 丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭，以及英國與挪威祭出一波逐步升高的關稅，直到美國獲准購買格陵蘭為止。此舉被歐盟主要國家批評為「勒索」。

川普在 Truth Social 的貼文中並未說明與北約達成的未來協議框架內容，但表示因此將不會實施這些關稅。

相關言論帶動美股反彈，標普 500 指數上漲超過 1.5%。

StoneX 全球市場研究主管 Matt Weller 表示，「市場出現了一波小型的紓壓性反彈。」

他補充道，「我真的認為，細節或許並不是那麼重要，甚至即便最後從未明朗也是如此。短期危機似乎已經過去，接下來就看是什麼因素再度左右市場情緒。」

不過，歐盟理事會發言人周三表示，歐盟領袖仍計劃於周四召開緊急高峰會，討論川普關稅威脅後的因應選項。

日元承壓 市場關注是否逼近干預區間

美元兌日元同步走高。日元本身也面臨賣壓，因日本首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 周一宣布將於 2 月 8 日舉行提前選舉，並承諾推出寬鬆財政政策。

美元兌日元最新報 158.430。投資人密切關注本周初遭到重挫、但周三出現反彈的日本公債。

T. Rowe Price 共同投資組合經理 Vincent Chung 表示，「這個市場區段缺乏策略性買盤，使價格波動更加敏感，並放大了波動性。我預期這種高波動環境將在 2026 年一路持續。」

ING 全球市場主管 Chris Turner 指出，「若日本公債進一步遭到拋售，美元兌日元可能會被推向 159 至 160 的干預區間。」

