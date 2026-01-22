鉅亨網新聞中心 2026-01-22 09:00

高盛 (GS-US) 發布最新展望指出，受惠於強勁出口與房地產負面影響減弱，預估 2026 年中國 GDP 成長率將達 4.8%；股市全年報酬率可達 15% 至 20%，預計 MSCI 中國指數與滬深 300 指數年底目標將分別挑戰 100 點與 5200 點。

在宏觀經濟層面，出口仍是支撐中國經濟的關鍵支柱。高盛首席中國經濟學家閃輝分析指出，過去 25 年中國在全球貿易地位經歷劇烈變遷，儘管在 2018 年後因貿易對手多元化策略，使中國出口占美國進口比例出現調整，但未來幾年中國出口預計仍能維持 5% 至 6% 的成長，顯著優於全球貿易平均水平。

此項預測根植於全球經濟復甦帶動的商品需求、中國商品在各產業中展現的顯著成本優勢，以及中國在稀土與供應鏈領域擁有的獨特議價能力。

與此同時，長期困擾經濟的房地產市場負面影響正逐年減弱。雖然房地產行業尚未完成築底過程，但隨市場規模縮小與下跌幅度開窄，其對 GDP 成長的拖累作用將從 2024 至 2025 年的高點回落。

匯率方面，閃輝認為基於生產力分析，人民幣目前被低估約 25%，預期未來將呈現溫和升值態勢，2026 年底兌美元匯率有望升至 6.85，這種穩健的走勢既有助於緩解外部壓力，亦不會對出口競爭力構成重大威脅。

針對股票市場，高盛認為 2026 年中國股市的回報將由「獲利成長」主導，預計全年報酬率可達 15% 至 20%。

首席中國股票策略師劉勁津表示，推動獲利成長的動能主要來自 AI 產業的商業化落地、企業出海戰略的利潤提升，以及國內產業「反內捲」趨勢帶來的效益。特別是在 AI 領域，隨著技術從算力研發轉向應用與商業化，科技公司將顯著受益。

而在企業出海方面，目前中國上市公司海外營收佔比仍具大幅提升空間，且海外市場的高毛利特質將進一步優化企業整體的獲利結構。

資金流動性方面同樣展現積極訊號。高盛預估 2026 年南向資金淨流入將創下 2000 億美元的歷史新高，反映出境內投資者對股票配置需求的增強。

目前海外對沖基金與公募基金對中國股票的配置仍處於相對低位或低配狀態，但隨市場回報預期改善，海外投資者的興趣已明顯提升。

此外，中國國內個人投資者預計在未來 12 個月內為市場注入約 2 兆元人民幣的資金，顯示在通膨預期改善下，股票資產相較於存款與理財產品更具吸引力。

在類股配置上，高盛持續看好 AI 與科技硬體，並對材料板塊維持高配建議。值得注意的是，保險板塊被新增為超配建議。

劉勁津解釋，在「慢牛」行情下，保險公司具備提升股票投資收益的空間，且保險股目前估值處於歷史低點，其高分紅特性為投資者提供了優質的分散配置管道。