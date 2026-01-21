鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-21 23:17

阿里巴巴上周升級其通義千問 AI 聊天機器人，讓用戶可直接在介面內完成交易，包括訂餐和訂機票。

升級後的通義千問連接到阿里巴巴電商生態系統，用戶可比較來自淘寶或旅遊網站飛豬等平台的推薦，在聊天機器人平台上透過支付寶完成付款。

從推薦到自主執行任務

這項升級反映出全球 AI 公司的轉變，從專注於基礎 AI 模型轉向 AI 代理商務，後者可在有限監督下代表用戶執行任務。

「商業服務的代理轉型能夠最大化整合用戶服務，增強用戶黏著度，」研究機構 Counterpoint Research 分析師 Shaochen Wang 表示。他補充，這讓企業能建立可持續的競爭優勢，有助於保護利潤免受競爭對手侵蝕。

雖然 AI 代理商務的應用預計將涵蓋自動駕駛到網路安全等領域，但電商正成為最早也最普遍的使用案例，美國的支付和科技巨頭近幾個月也推出首批版本。

Wang 表示，阿里巴巴因其先進的大型語言模型能力和涵蓋衣食住行的龐大電商網路，處於 AI 代理商務的領先地位。

字節跳動、騰訊積極跟進

字節跳動去年 12 月升級其熱門豆包 AI 聊天機器人，透過整合抖音電商功能，自主處理訂票等任務。不過在競爭對手提出隱私和安全疑慮後，豆包的部分規劃功能後來縮減。

騰訊 (0700-HK) 總裁劉熾平在該公司 2025 年 5 月財報電話會議上表示，AI 代理可能成為微信生態系統的核心組成部分。微信被視為中國領先的「超級應用」，整合訊息、支付、電商等服務，擁有超過 10 億用戶。

中美策略大不同

「AI 代理將成為超級應用演進的基礎，成功取決於支付、物流和社交參與的深度整合，」研究機構 Forrester 副總裁暨首席分析師 Charlie Dai 告訴《CNBC》。

Dai 表示，中國企業受益於整合生態系統、豐富的行為數據以及消費者對超級應用的熟悉度。西方公司雖然在基礎 AI 模型和全球觸及方面領先，但面臨更分散的數據和更嚴格的隱私法規，減緩跨服務整合。

追求 AI 代理商務的美國業者包括 OpenAI、Perplexity 和亞馬遜 (AMZN-US)。Google(GOOGL-US) 也在探索如何將自己定位為商家、消費者和 AI 代理之間的「媒合者」。

Dai 指出，中國將優先考慮國內整合和在特定地區的策略擴張，而美國企業則專注於全球可擴展性和治理。