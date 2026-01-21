〈陸股盤後〉上證指數盤中窄幅震盪 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國 A 股三大股指周二（20 日）收盤同步走高，上證指數盤中窄幅震盪，A 股市場近 3,100 股飄紅。
上證指數周三收報 4,116.94 點，漲 0.08%。深證成指收報 14,255.12 點，漲 0.70%。創業板指收報 3,295.52 點，漲 0.54%。滬深北三市合計成交約人民幣 2.62 兆元。
盤面上看，釀酒、煤炭、銀行、保險、電力等類股走低，有色、半導體族群強勢，石油、汽車、化工、鋼鐵類股上揚。
據《證券時報》報導，東莞證券表示，近期在監管機關釋放降溫信號背景下，大盤開啟短期調整模式，在均線附近震盪反覆，波動加大，類股輪動加快。
東莞證券說，市場可能將從「資金推動型」急漲模式切換至「業績驅動型」慢牛軌道。往後看，預計未來宏觀經濟更明顯改善和企業盈利回升將是帶動中期上行行情的主要動力，春季行情有望延續。
另外，投資人需要注意的是，近期依靠成交量崛起的各種題材可能會暫時性休息，本輪跟隨主題的兩融資金也會有所減倉，所以高位題材股要警惕，特別是即將進入年報揭露期，沒有業績純炒作的個股和類股，需要重點預防。
