〈港股盤後〉恒指收跌失守26500點 黃金與新消費概念逆勢走強
港股主要指數周二 (20 日) 集體走低，呈現低開探底後回升、午後窄幅震盪的態勢。截至收盤，恒生指數下跌 0.29%，報 26487.51 點；恒生科技指數下跌 1.16%，報 5683.44 點；國企指數下跌 0.43%。全天市場情緒偏向謹慎，大型科技股普遍回落，小米集團跌超 2%，騰訊與美團跌幅均逾 1%。
受地緣風險不確定性及聯準會表態影響，現貨黃金盤中突破 4700 美元再創新高，帶動黃金股普漲，萬國黃金集團漲逾 7%，紫金黃金國際漲超 5%。同時，新消費概念股表現亮眼，泡泡瑪特大漲約 9%，滬上阿姨因獲券商首次覆蓋給予「推薦」評級，股價上漲近 10%，其餘茶飲股如蜜雪集團、古茗等也集體走高。
相較之下，商業航天概念因監管「擠泡沫」及炒作降溫而走弱，亞太衛星跌逾 6%。生物醫藥板塊持續回調，藥明康德跌逾 4%，藥明合聯跌超 3%。
此外，部分企業發布盈喜，如中國太平預計 2025 年淨利潤同比增長約 215% 至 225%，TCL 電子預計經調整淨利潤增長 45% 至 60%。
展望後市，機構普遍持謹慎樂觀態度。東吳證券指出，港股雖面臨海外因素分歧與美股 AI 科技股回調的考驗，但整體仍處於震盪向上的大趨勢中。華泰證券則認為，2025 年是中國資產重估的一年，港股 IPO 募資額回升顯示融資能力修復，具備分散化投資價值。
在配置建議上，天風證券建議以價值為主、成長為輔，關注估值低位的科技與消費板塊。中信證券則高度看好 AI 算力與應用的發展確定性，預計隨著大模型迭代，AI 應用公司的訂單與收入增長有望提速。短期內，市場仍需關注國內經濟數據的修復進度與海外降息預期的變動。
