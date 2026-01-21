鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-21 12:35

美國總統川普要求科技巨頭「自建電廠」，白宮預期，此舉有望帶來超過 150 億美元資金，電力設備商 GE Vernova(GEV-US) 可望最受惠。此外，因應電力需求激增，西門子能源 (Siemens Energy) 也計畫擴大在美國生產大型工業電力變壓器 (LPT)。目前全市場只有主動統一全球創新 (00988A-TW)、主動台新龍頭成長 (00986A-TW) 兩檔 ETF，同時持有這兩檔受惠股。

其中，00988A 除了這兩檔電力設備股，還投資燃料電池與核電供應鏈，等於一網打盡所有 AI 缺電紅利，因此 00988A 股價近一個月勁揚 13.37%，跑贏美股大盤。今 (21) 日更逆勢大漲超過 1.5%，最高來到 11.2 元，創掛牌以來新高，漲幅更稱霸所有股票型 ETF。

觀察相關電力設備概念股股價表現，主動統一全球創新 ETF 近一個月勁揚 13.37%，主動台新龍頭成長 ETF 也上漲 4.73%，都優於美股大盤 S&P500 指數近一月只漲 1.54% 的表現。

分析師表示，主動統一全球創新 ETF 股價之所以如此亮眼，是因為除了布局 GE Vernova、西門子能源 (Siemens Energy) 外，還持有 BLOOM ENERGY、卡梅科 (CCJ-US) 等燃料電池、核電供應鏈。而且憑藉主動操作的優勢，00988A 不僅掌握 AI 缺電題材，記憶體和光通訊等族群的漲價紅利，後市表現可期。

根據統一投信官網資訊，00988A 前五大持股包括：美光權重 7.87%、GOOGLE 權重 6.42%、博通權重 4.74%、Lumentum 權重 4.55%、輝達權重 4.53%，其餘還有西門子能源、SANDISK、台積電、台達電、GE Vernova 等重量級主流股。