鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家近日指出，台積電製程需求暢旺，但也擔憂台灣的電力供應問題，可能影響擴張腳步，電力需求顯而易見，激勵重電業者今 (21) 日股價續強，亞力 (1514-TW) 衝上漲停，華城 (1519-TW) 更以 1050 元勇闖新天價。
亞力無懼遭示警，早盤以 131 元開高走高，隨後亮燈漲停鎖住 139.5 元，股價創 2024 年 9 月以來新高，排隊委買單超過 1 萬張，成交爆量超過 3 萬張。三大法人持續敲進亞力，連續 3 個交易日買超，合計買超 8126 張。
華城早盤雖以 982 元開低，不過盤中翻紅走揚，重回千金股行列，股價最高漲至 1050 元，刷新歷史新天價，隨後漲幅收斂，截至午盤，股價暫報 1020 元，漲逾 1%，成交量超過 5000 張。
AI 需求強勁，台積電積極擴產，同步推升相關製程以及重電設備需求，亞力身為協力廠商有望持續受惠，海外訂單動能看增。亞力在半導體接單上，主力產品為乾式模塑變壓器，並已切入中高壓模塑變壓器，規格擴展至中壓 22.9kV，且在低壓配電及 UPS 整合應用具優勢，皆有利半導體接單。
華城同樣受惠電力設備需求暢旺，AIDC 成長動能強勁，接單已超過 120 億元，預期今年 AIDC 營收占整體營收將超過 10%。
下一篇
#偏強機會股
#波段上揚股
#法人看好股
#投信認養股
#動能均線獲利股