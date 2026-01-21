‌



華城早盤雖以 982 元開低，不過盤中翻紅走揚，重回千金股行列，股價最高漲至 1050 元，刷新歷史新天價，隨後漲幅收斂，截至午盤，股價暫報 1020 元，漲逾 1%，成交量超過 5000 張。

AI 需求強勁，台積電積極擴產，同步推升相關製程以及重電設備需求，亞力身為協力廠商有望持續受惠，海外訂單動能看增。亞力在半導體接單上，主力產品為乾式模塑變壓器，並已切入中高壓模塑變壓器，規格擴展至中壓 22.9kV，且在低壓配電及 UPS 整合應用具優勢，皆有利半導體接單。