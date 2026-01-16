search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈焦點股〉記憶體超級週期來了！00947漲逾3%創新高 稱霸主被動ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北

台股今 (16) 日早盤大漲逾 500 點，突破 3 萬 1 千點大關，再創歷史新高。記憶體超級週期使股性活潑的相關股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等漲幅均超過 5%，更勝台積電，也連帶讓擁有記憶體權重高達 3 成的台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 大漲逾 3%，最高觸及 21.94 元，股價再創新高，且再度登上台股主被動式 ETF 漲幅冠軍。

cover image of news article
〈焦點股〉記憶體超級週期來了！00947漲逾3%創新高 稱霸主被動ETF。(圖：shutterstock)

法人認為，除了 DRAM 以外，NAND Flash 也變得相當昂貴，記憶體價格的飆升也讓許多科技巨頭派遣高階主管長期設法與記憶體廠商談成記憶體供應合約。而美系銀行報告點破記憶體沒有轉向悲觀的理由，觀察 DDR4/DDR3、NOR 及 SLC/MLC NAND 的供需缺口可能進一步擴大，且部分記憶體廠商可望分享 HBM 成長動能，再度調升台灣記憶體廠商的目標價。


台新臺灣 IC 設計 ETF 研究團隊表示，00947 所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 IC 設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統 IC 設計企業外，IP/ASIC 及記憶體 IC 設計，皆在 00947 的囊括範圍內，讓 00947 的記憶體相關個股權重超過 3 成，成為近期績效亮眼的主因。

觀察 00947 1/15 之投資組合，前三大成分股權重合計即超過 3 成，分別為華邦電 (2344-TW)10.67%、群聯 (8299-TW)10.56% 及南亞科 (2408-TW)9.69%，優異表現及靈活選股的指數設計使近期 00947 成交量急速放大，受益人數也大幅增加。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

 


文章標籤

台股ETF漲幅00947記憶體

相關行情

台股首頁我要存股
華邦電108+8.87%
群聯1905+6.13%
南亞科254.5+7.16%
台新臺灣IC設計21.98+3.48%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
華邦電

76.92%

勝率
偏強
群聯

67.86%

勝率
中強短弱
南亞科

66.67%

勝率

#上升三法

偏強
華邦電

76.92%

勝率
偏強
群聯

67.86%

勝率

#波段上揚股

偏強
華邦電

76.92%

勝率
中強短弱
南亞科

66.67%

勝率

#營收獲利增加

偏強
華邦電

76.92%

勝率
中強短弱
南亞科

66.67%

勝率

#上升三紅K

偏強
群聯

67.86%

勝率
中強短弱
南亞科

66.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty