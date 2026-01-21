〈焦點股〉長榮航太搶搭無人機龐大商機 亮漲停燈股價創4個月新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-21 10:14

由於國防部公布將採購逾 20 萬架濱海監偵型、攻擊型無人機，而長榮航太 (2645-TW) 過往已有獲無人機標案經驗，搶攻新一波國防大商機受到投資人期待，今 (21) 日股價直攻漲停，來到 177 元創去年 9 月下旬以來新高價位。

長榮航太搶搭無人機龐大商機 亮漲停燈股價創4個月新高。(鉅亨網資料照)

隨著 2024 年軍用商規無人機標案陸續交貨，長榮航太於去年第四季迎來營收認列高峰，推升全年合併營收衝上 181.79 億元，年增 11.63%，連 4 年創新高紀錄。

法人表示，隨著國防預算結構性調整，顯示無人機已成為我國不對稱作戰的發展重心之一，而長榮航太憑藉中大型載具的研發與製造優勢，積極切入總規模約 500 億元軍用商規採購計畫， 可望在其中扮演關鍵角色。

市場樂觀期待，長榮航太過往曾拿下國防部陸用型監偵無人機原型機標案，並進入量產階段，作為現有的合格供應商，後續得標機率高。