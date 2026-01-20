鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-20 12:06

國防部昨 (19) 日公布軍購特別條例中擬籌購項目可公開資訊，其中包含無人機超過 20 萬架，線纜廠大亞 (1609-TW) 旗下開發的超導熱銅包鋁線 (TD-CCAW) 成為無人機核心零組件，激勵大亞今 (20) 日價量齊揚。

立法院外交國防委員會昨日召開「強化防衛韌性極不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」秘密會議。國防部在機密專報結束後，根據送至立法院的「強化防衛韌性極不對稱戰力計畫採購特別條例」可公開資訊，特別預算涵蓋「建構防衛體系，打造台灣之盾」、「引進高科技 AI，加速擊殺鏈」以及「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」等三大特色。

‌



此外，報告也揭露擬籌購 7 類武器採購數量與規劃，其中，預計採購各型攻偵無人機超過 20 萬架。

大亞跨足無人機領域有望成為受惠業者，主要提供漆包線產品，旗下自行開發的超導熱銅包鋁線 (TD-CCAW) 具備輕量化、高導熱及長續航的優勢，可顯著提升無人機馬達效率，進一步拓展高階應用場域。大亞指出，目前產品已開始出貨給無人機業者，並可望切入非紅供應鏈。