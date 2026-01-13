鉅亨網新聞中心 2026-01-13 13:40

在不久前的 2026 年 CES 大展上，英特爾 (INTC-US) 正式亮出了籌備已久的關鍵王牌。執行長陳立武宣布，代號為 "Panther Lake" 的 Intel Core Ultra Series 3 處理器正式發表。這不僅是全球首款進入大規模量產的 1.8 奈米 (18A 制程) 消費級晶片，更被公司高層視為重返技術領先地位的「戰略轉折點」。

終於等到1.8奈米晶片 英特爾執行長自豪：已「超額交付」(圖:shutterstock)

18A 制程技術：物理層級的兩大突破

英特爾此次推出的 18A 工藝 (「A」代表埃，18A 即 1.8 奈米) 是其「四年五節點」計畫的最終成果，旨在技術上追趕並超越台積電與三星。這項工藝集成了兩項具備產業突破性的創新技術：

1. RibbonFET(全環繞柵極晶體管)： 這是一種全新的晶體管架構，讓柵極能從四面八方包裹溝道，實現更精準的電流控制，從而大幅降低漏電並提升能效。

2. PowerVia(背面供電技術)： 英特爾將供電線路從晶圓正面移至背面，解決了微縮工藝下的信號擁擠問題，進一步提升了晶片密度與傳輸效率。

根據數據顯示，18A 制程相比之前的 Intel 3 節點，在相同功耗下性能提升了 25%，或者在相同性能下功耗降低了 36%。資深副總裁 Jim Johnson 指出，這兩項技術讓 18A 實現了高達 15% 的每瓦性能提升與 30% 的晶片密度增長。

Panther Lake 效能解析

作為首款採用 18A 制程的產品，Panther Lake(Core Ultra Series 3) 在效能表現上展現了強大的競爭力。英特爾表示，新一代晶片比前代的 Lunar Lake 系列多線程性能提升高達 60%。

在圖形處理方面，旗艦型號如 Core Ultra X9 搭載了完整的 Intel Arc B390 集成 GPU，採用 Xe3(Battlemage) 架構，圖形效能提升超過 70%，在部分場景下足以與 AMD 的 Ryzen AI Max 系列一較高下。此外，透過新版 XeSS 3 技術的 AI 多幀生成功能，即使是集成顯卡也能在《戰地風雲 6》等大作中達到每秒 120 幀的流暢度。

在能效控制上，Panther Lake 引入了「低功耗島」(Low Power Island) 架構，專門處理網頁瀏覽或視訊會議等後台任務。官方數據顯示，在播放 4K 流媒體影片時，其功耗僅為前代產品的三分之一，搭載該晶片的筆電 (如新款 Dell XPS) 續航力甚至可超過 40 小時。

AI 算力與混合範式：重塑端側運算

AI 是 Panther Lake 的另一大核心賣點。該系列處理器配備了 NPU 5，單獨 NPU 算力可達 50 TOPS，結合 CPU 與 GPU 後，整顆晶片的綜合 AI 算力高達 180 TOPS。

英特爾正推動「混合 AI」範式，主張讓更多計算發生在本地端。AI 搜尋公司 Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 指出，將運算留在設備端不僅能降低雲端成本，更能保障使用者的隱私與資訊控制權。

重返自主製造與市場挑戰

Panther Lake 的量產對英特爾具備特殊的戰略意義。先前一代的 Lunar Lake 晶片主要由台積電代工，而 Panther Lake 則回歸英特爾自家工廠生產，這代表著英特爾代工業務重回技術競爭的前線。

儘管陳立武自豪地表示公司「超額交付」了 2025 年底前出貨 18A 產品的承諾，但挑戰依然嚴峻。競爭對手 NVIDIA 宣布其下一代 AI 晶片已進入量產，效能提升 5 倍；AMD 亦與 OpenAI 達成深度合作，推出新一代 AI 晶片。此外，英特爾仍需在 18A 的量產良率與產能放量上證明自己的執行力。