力積電擬再度發行GDR募資 額度不超過42萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (20) 日宣布董事會決議，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，額度不超過 420,000 仟股普通股，發行規模較 2022 年提升，公司表示，此次籌資主要為因應 DRAM 製程升級的設備購置。
力積電近期將銅鑼廠賣給美光 (MU-US)，取得 18 億美元現金，公司表示，為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，公司此次也決定發行 GDR 以強化公司國際競爭力。
力積電 2022 年曾發行過 GDR，主要為購置銅鑼廠機器設備，當時現增 3.499 億股，發行 2333 萬 3000 單位 GDR，共籌資達新台幣 122.3 億元，儘管當時面臨疫情緊張及全球總經波動，但仍吸引眾多投資人踴躍認購，最終達到多倍超額認購。
力積電表示，此次將依公司法第 267 條第 1 項規定，保留發行新股總額 10%-15% 予員工認購，其餘 85%-90% 依證券交易法第 28 條之 1 第 2 項、第 3 項規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開銷售。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 美光收購力積電銅鑼廠 2027年全球DRAM供給上修
- 力積電銅鑼廠售美光漲停飆4年新高 記憶體族群8檔亮燈同歡
- 力積電銅鑼廠確定賣給美光 18億美元現金入袋、直攻AI商機
- 美光收購力積電銅鑼廠 2027年全球DRAM供給上修
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇