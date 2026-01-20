力積電擬再度發行GDR募資 額度不超過42萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-20 19:14

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (20) 日宣布董事會決議，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，額度不超過 420,000 仟股普通股，發行規模較 2022 年提升，公司表示，此次籌資主要為因應 DRAM 製程升級的設備購置。

力積電示意圖。(鉅亨網資料照)

力積電近期將銅鑼廠賣給美光 (MU-US)，取得 18 億美元現金，公司表示，為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，公司此次也決定發行 GDR 以強化公司國際競爭力。

力積電 2022 年曾發行過 GDR，主要為購置銅鑼廠機器設備，當時現增 3.499 億股，發行 2333 萬 3000 單位 GDR，共籌資達新台幣 122.3 億元，儘管當時面臨疫情緊張及全球總經波動，但仍吸引眾多投資人踴躍認購，最終達到多倍超額認購。