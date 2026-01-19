鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-19 17:10

研調機構 TrendForce 今 (19) 日指出，美光 (MU-US) 以 18 億美元收購力積電 (6770-TW) 在台灣的銅鑼廠 (不含生產機器設備)，雙方將建立長期的 DRAM 先進封裝代工關係，此合作案將有利美光增添先進製程 DRAM 產能，並提升力積電的成熟製程 DRAM 供應，預估 2027 年全球 DRAM 產業供給將有上修空間。

TrendForce 表示，2025 年下半開始，ASIC 和 AI 推論分別帶動 HBM3e、DDR5 需求，並推升整體 DRAM 利潤率，促使美光加速擴充產能。美光本次收購力積電銅鑼廠土地、廠房與無塵室，將在 2026 至 2027 年分批移入既有及新訂購的設備，以 DRAM 先進製程的前段設備為主，並於 2027 年投入量產。

TrendForce 預估，美光銅鑼一期在 2027 年下半年可貢獻的產能，相當於美光 2026 年第四季全球產能的 10% 以上。

據 TrendForce 統計，2025 年第三季美光在全球 DRAM 產業的營收市占率為 25.7%，排名第三。2024 年起 AI 帶動 HBM、DDR5、LPDDR5X 等先進製程 DRAM 產品需求，美光除持續執行美國 ID1、新加坡 HBM 後段產能建設，已積極向外收購廠房，以縮短產能建置時程。

在銅鑼廠前，美光在台灣已收購友達 (2409-TW) 台南廠 2 座、友達晶材在台中的廠房，以及光耀的台中廠房，作為 wafer probe(晶圓測試)、metallization (金屬化)、HBM TSV 等各項用途，亦規劃將部分新加坡 NAND Flash 無塵室改用於 DRAM metallization。