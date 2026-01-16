鉅亨網新聞中心 2026-01-16 15:20

阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 旗下「千問 App」周四 (15 日) 宣布上線 400 多項新功能，並全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬及高德等阿里生態業務。這標誌著 AI 正式從「聊天對話」邁向「AI 辦事」時代，千問 App 也成為全球首個在應用內實現「推薦—下單—支付—履約」全閉環的 AI 超級應用。

阿里指出，傳統 AI 助手多停留在提供資訊或建議的階段，用戶仍需跨 App 完成操作。升級後的千問 App 憑藉底層 Qwen3-Max 模型的推理與任務編排能力，能直接調用阿里生態的「驅動程序庫」。

例如，當用戶表達去東北滑雪的意圖時，千問不僅提供攻略，更能基於淘寶真實評價生成選品方案，並讓用戶在對話框內一鍵下單。

此外，千問 App 與支付寶深度整合，推出了原生「AI 支付」功能。在淘寶閃購等場景中，用戶無需跳轉 App 即可完成支付，真正實現了「一句指令叫外賣」的便捷體驗。除了購物，千問還能處理查詢公積金、辦理簽證等 50 多項民生事務，從「給答案」轉向「交結果」。

阿里 AI 的核心優勢在於其深厚的商業數據沉澱。相較於基於全網語料、易受廣告和刷單評論干擾的通用大模型，千問 App 利用海量真實交易數據構建了「場景真相」。AI 推薦商品時，參考的是過去一個雪季的真實購買、退換與口碑分布，而非單純的行銷文案。

集團副總裁吳嘉指出，千問的進化得益於 AI 編程與全模態理解等技術突破。目前，千問 App 的月活躍用戶 (MAU) 已突破 1 億，未來更有計畫上線國際版並開放第三方接入。

陸媒《華爾街見聞》報導認為，在國際競爭中，Google 雖推出通用商業協議 (UCP) 試圖拉攏沃爾瑪等盟友，OpenAI 亦嘗試「即時結帳」功能，但兩者皆面臨生態鬆散或「有大腦、缺手腳」的物理限制，難以像阿里一樣將閉環直接鋪設在自有生態內。