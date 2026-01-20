鉅亨網新聞中心 2026-01-20 16:42

《巴隆週刊》報導指出，近期全球股市出現了一個令人驚嘆的現象：大量股票的走勢圖不再是平緩的波動，而是呈現出近乎垂直的「拋物線式」直線上漲。這股被市場戲稱為「垂直奇觀」的熱潮，背後主要由兩股巨大的轉型力量推動：人工智慧（AI）技術的典範轉移，以及全球政治政策環境的劇烈重塑。

為何最近一堆股票「直線噴出」？兩股力量正在改寫行情。(圖:shutterstock)

根據道瓊市場數據統計，標普 500 指數中約有 18% 的成分股在今年年初短短兩週內便上漲超過 10%，這一比例遠高於過去 5 年的平均水準。

這種需求甚至波及到了基礎材料與連接設備，生產小型連接器的安費諾與玻璃材料大廠康寧，皆因資料中心擴建而股價翻倍，顯示 AI 已不再只是軟體話題，而是演變成一場波及半導體、儲存與工業材料的全方位產業革命。

除了科技業，這股動力也延伸到了基礎金屬。銅價受惠於經濟前景好轉與資料中心對配電、導電系統的龐大需求，在過去一年上漲三成，直接推升了礦業巨頭如南方銅業的獲利能力。

由於礦商具備高比例的固定成本，當銷售額隨銅價攀升時，利潤率的增幅會更加驚人，進而讓股價在市場預期心理下出現直線噴發。

另一方面，全球政治格局的變動則是推動傳統產業與避險資產走高的關鍵。黃金價格在過去一年驚人地上漲了 66%，帶動紐蒙特與巴里克黃金等礦商股價翻倍。這並非因為 AI，而是源於全球對美元未來地位的擔憂。

最後，美國金融族群的強勢回歸同樣不容忽視。高盛與花旗集團股價均在過去一年上漲超過五成。這不僅是因為聯準會降息預期降低了銀行融資成本並增加貸款需求，更深層的原因在於政策監管的放寬。

川普政府放寬了銀行現金儲備要求，釋放大量資金回流市場，同時司法部與聯邦貿易委員會對併購交易的審查效率提升，降低了企業營運成本並增加交易確定性。這種來自監管層面的利多，為金融股提供了強大的上漲動能。