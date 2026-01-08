鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-08 19:21

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會近日放寬投信投顧人員兼任海外機構在台區域中心職務的限制，可在兼顧本職業務前提下，兼任與公司具投資關係或同一母公司控制的海外機構在台區域中心職務，且不再限於以在台職務為主，相關函令已發布並即日生效，目前聯博、富達、瀚亞 3 家投信已獲認可，尚有 1 家審查中。

證期局副局長黃厚銘表示，考量外國資產管理公司在台設立區域中心後，往往需整合集團內投資研究、產品設計、風險控管、投資交易等功能，或提供跨國支援服務，現行專任規範已不符實務需求，因此適度鬆綁人員兼任限制，以提升台灣對國際資產管理機構設點的吸引力。

黃厚銘指出，目前已有 4 家外資投信申請設立在台區域中心，其中 3 家獲金管會認可，分別為聯博投信、富達投信及瀚亞投信，另有 1 家仍在審查中。須經主管機關認可後，相關機構才可適用人員兼任等配套措施。

依金管會規劃，在台區域中心依功能區分為「核心職能」與「一般職能」。核心職能包括投資研究、產品設計、風險控管及投資交易四大項，若區域中心具備核心職能，除境外基金可採申報生效制外，其國人投資比例上限亦可提高至 90%；若僅屬一般職能，則僅能適用申報生效制。黃厚銘指出，目前已獲認可的 3 家業者中，聯博與富達屬核心職能區域中心，瀚亞則為一般職能。

在人員適用範圍方面，黃厚銘說明，此次放寬並未設層級限制，投信投顧事業人員不論職位高低，只要業務內容涉及區域中心核心或非核心職能，皆可兼任，包括投資研究、風控、內部稽核、法令遵循、資訊科技 (IT) 及客服等人員，均可視實務需要跨職務支援。

不過，金管會也強調，為防範利益衝突，投信投顧事業須建立完善的內部審核與控管機制，確保兼任人員本職與兼職業務能有效執行，並不得損及受益人或客戶權益。

至於外界關切是否會因兼任制度而減少在台聘僱人力，黃厚銘指出，設立區域中心後，服務範圍將擴及亞洲多國，業務量勢必增加，反而有助於帶動中長期在台增聘專業人才。金管會在審查區域中心認可申請時，也會檢視業者提出的短、中、長期營運與人力配置規畫，確保其具備實質區域服務能力。