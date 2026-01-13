鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 17:40

金管會今 (13) 日宣布核准台新新光金控 (2887-TW) 旗下證券與期貨子公司的合併申請案，合併基準日預定為 2026 年 4 月 6 日，屆時，台新證券與台新期貨將作為存續公司，元富證券及元富期貨則為消滅公司，合併後，證券市占率可望大幅躍進，排名晉升至第 4 名，而期貨市占排名也將升到第 6 名。

金管會准了！台新元富證期4/6合併 台新證排名直衝全台第4。(鉅亨網資料照)

金管會證期局副局長黃仲豪說明，台新證券目前市占率 2.19%(排名 16)，元富證券 2.94%(排名 11)，元富證券規模略大於台新證券，合併後，經紀業務市占率將衝上 5.13%，排名大幅躍進至全台第 4。據點部分，元富證券現有的 42 家分支機構加上總部轉化之分行，併入台新後，總據點數將擴增至 55 處。

‌



期貨子公司方面，台新期貨 (排名 11) 與元富期貨 (排名 9) 合併後，市占率將由 1.92% 提升至 4.13%，排名也大幅提升至第 6 名。

針對外界關注的員工權益與安置問題，黃仲豪強調，根據先前的合併計畫書，所有員工將以「全數留用」為原則，提供員工 3 年的工作保障期，合併後 2 年內也將提供優退方案供員工選擇。員工人數部分，截至 2025 年底，兩家證券合併後將達 2763 人，兩家期貨合併後將達 164 人，均含總經理。

自合併基準日起，元富證券與元富期貨的所有資產、負債及一切權利義務，將分別由台新證券與台新期貨概括承受，現有客戶的權益完全不受影響。

繼投信、人壽後，證期也已獲准，「新新併」最後一塊拼圖就是銀行，金管會銀行局副局長王允中補充說明，由於台新銀行與新光銀行的資訊系統整合工程龐大且需審慎對接，合併時程較晚，目前規劃於 2027 年 1 月 1 日進行合併。