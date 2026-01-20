鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-20 14:09

台股創高多日後，今 (20) 日早盤電子權值股休兵，大盤開低，不過隨後台積電翻紅，加上 PCB、無人機、無人艇及光通訊等族群挺身而出，盤中翻紅走揚，終場漲 120.7 點或 0.38%，以 31759.99 點作收，收在今天最高點，成功守住 5 項線，成交量 7771.05 億元。

〈台股盤後〉台積電再演翻紅戲碼 軍工股點火助攻 漲120點收最高31759點。(圖：shutterstock)

電子權值股今天普遍休息，僅台積電 (2330-TW) 及台達電 (2308-TW) 收紅，台積電以 1740 元開低後，盤中翻紅，終場漲 15 元或 0.85%，收 1775 元，台達電則漲 0.89%。鴻海 (2317-TW) 跌逾 2%，廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 皆跌逾 1%，聯發科 (2454-TW) 則收平盤。

