鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股創高多日後，今 (20) 日早盤電子權值股休兵，大盤開低，不過隨後台積電翻紅，加上 PCB、無人機、無人艇及光通訊等族群挺身而出，盤中翻紅走揚，終場漲 120.7 點或 0.38%，以 31759.99 點作收，收在今天最高點，成功守住 5 項線，成交量 7771.05 億元。
電子權值股今天普遍休息，僅台積電 (2330-TW) 及台達電 (2308-TW) 收紅，台積電以 1740 元開低後，盤中翻紅，終場漲 15 元或 0.85%，收 1775 元，台達電則漲 0.89%。鴻海 (2317-TW) 跌逾 2%，廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 皆跌逾 1%，聯發科 (2454-TW) 則收平盤。
PCB 族群由玻纖布領軍，台玻 (1802-TW)、建榮 (5340-TW) 亮燈漲停，富喬 (1815-TW) 小漲表態。另外，瀚宇博 (5469-TW) 漲逾 3%，台光電 (2383-TW)、銘旺科 (2429-TW)、欣興 (3037-TW) 皆有超過 2% 漲幅。
國防部昨 (19) 日以機密方式專報「強化防衛韌性極不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」會後公布軍購特別條例中擬籌購項目可公開資訊，其中，包含採購無人機超過 20 萬架，以及無人艇逾千艘，激勵相關類股今天表現亮眼。
無人機概念股中，雷虎 (8033-TW)、邑錡 (7402-TW)、長榮航太 (2645-TW) 漲逾 4%，中光電 (5371-TW)、漢翔 (2634-TW)、晟田 (4541-TW)、亞航 (2630-TW)、事欣科 (4916-TW) 漲逾 2%；無人艇方面，龍德造船 (6753-TW) 亮燈漲停鎖住 147 元，台船 (2208-TW) 漲逾半根停板。
光通訊類股今天也是盤面焦點，聯亞 (3081-TW)、IET-KY(4971-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW)、華星光 (4979-TW) 紛紛亮燈漲停，聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW) 漲逾半根停板，光聖 (6442-TW) 漲逾 2%。
另外，在 AI 蓬勃發展帶動測試需求，測試相關廠商今天同步走揚。精測 (6510-TW) 亮燈漲停，旺矽 (6223-TW) 與穎崴 (6515-TW) 漲逾半根停板，其中，穎崴終場收 3740 元，擠下緯穎 (6669-TW) 榮登股后。
