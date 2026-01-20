外資再賣超40億元 砍面板雙虎逾10萬張 買聯電7.3萬張賣台積電5392張

台股今 (20) 日早盤電子權值股休兵，大盤開低，不過在台積電領軍下，下半場翻紅，終場漲 120.7 點或 0.38%，以 31759.99 點作收，收在今天最高點，成交量 7771.05 億元。不過外資連續兩日賣超，今天再度賣超 39.83 億元，且大舉砍出友達及群創合計超過 10 萬張；台積電再遭減碼 5392 張。