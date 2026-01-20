外資再賣超40億元 砍面板雙虎逾10萬張 買聯電7.3萬張賣台積電5392張
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (20) 日早盤電子權值股休兵，大盤開低，不過在台積電領軍下，下半場翻紅，終場漲 120.7 點或 0.38%，以 31759.99 點作收，收在今天最高點，成交量 7771.05 億元。不過外資連續兩日賣超，今天再度賣超 39.83 億元，且大舉砍出友達及群創合計超過 10 萬張；台積電再遭減碼 5392 張。
觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人連兩日站賣方，外資賣超 39.83 億元，自營商賣超 29.32 億元，投信賣超 85.82 億元，連續 11 個交易日賣超，三大法人合計賣超 154.97 億元。
外資今天賣超個股中，面板雙虎友達與群創分別位居第一與第二，大舉減碼友達 7 萬張，群創 3.1 萬張。另外，緯創也遭賣超 3.1 萬張，中鋼 2.9 萬張，鴻海 2.5 萬張，至上 1.5 萬張，台泥 1.4 萬張，國巨 * 1.3 萬張，宏碁 1.1 萬張，合庫金 1 萬張。
外資今天最偏愛台玻，敲進 8.8 萬張，也同步加碼聯電 7.3 萬張，長榮航 4 萬張，華航 2.5 萬張，大同 2.2 萬張，啟碁 1.2 萬張，凱基金 1.1 萬張，康舒 1 萬張，華通 1 萬張，強茂 1 萬張。
投信賣超前兩名與外資對作，減碼長榮航 1.2 萬張，聯電 1.1 萬張。其他個股方面，投信也賣超鴻海 6966 張，仁寶 6538 張，富邦金 5163 張，友達 3979 張，可寧衛 * 3942 張，南亞 3819 張，國泰金 3714 張，元大金 3114 張。
投信買超部分，加碼台新新光金 7160 張，南電 4052 張，國巨 * 2292 張，矽力 *-KY 2210 張，華通 2046 張，其他如欣興、華新科、華泰、華東以及景碩都是投信買超個股。
