〈台股開盤〉跌近300點後收斂跌幅 權值股休兵 PCB和光通訊股活躍

台股近日連續多日創新高，今 (20) 日開盤呈現高檔拉回，最低下探 31340 點，大跌 300 點，但隨著買盤積極搶進 PCB、光通訊族群，跌幅也收斂至不到百點，力守五日線，預估今日成交量 7800 億元，較昨天降低。