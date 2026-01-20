search icon



〈台股開盤〉跌近300點後收斂跌幅 權值股休兵 PCB和光通訊股活躍

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股近日連續多日創新高，今 (20) 日開盤呈現高檔拉回，最低下探 31340 點，大跌 300 點，但隨著買盤積極搶進 PCB、光通訊族群，跌幅也收斂至不到百點，力守五日線，預估今日成交量 7800 億元，較昨天降低。

cover image of news article
〈台股開盤〉跌近300點後收斂跌幅 權值股休兵 PCB和光通訊股活躍。(鉅亨網資料照)

權值股今日普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌 1% 內，在平盤下徘徊，最高達 1750 元，鴻海 (2317-TW) 則下挫近 2%，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 也都有 1% 左右的跌幅，壓抑整體大盤走勢。


其他電子權值股也遇賣壓，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 下挫 2%，廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 也都在盤下游走，僅智邦 (2345-TW) 逆勢上漲 2%。

盤面聚焦 PCB、光通訊族群，PCB 由台玻 (1802-TW) 領軍，亮燈漲停，南電 (8046-TW)、大量 (3167-TW)、富喬 (1815-TW) 漲幅至少半根起跳，光通訊聯亞 (3081--TW) 受惠外資調升目標價，股價直衝漲停板，其他如全新 (2455-TW)、IET-KY(4971-TW) 漲幅也達 7%，漲勢相當凌厲。


PCB光通訊台股開盤台積電記憶體TOP

智邦1190+2.15%
台玻50.5+9.90%
IET-KY360.5+6.50%
全新184.5+9.82%
富喬110+1.38%
大量231.5+5.23%
南電336.5+5.82%
緯穎3695-0.67%
廣達279.5-0.89%
日月光投控296.5-0.84%
聯發科1480-0.34%
台達電1120+0.00%
鴻海225-1.96%
台積電1765+0.28%
台積電ADR342.4+0.22%
日月光投資控股19.41+1.15%

