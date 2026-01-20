〈台美關稅記者會〉楊珍妮：台美經貿火車還沒到站！簽署ART才是「最後一哩路」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-20 11:33

行政院政務委員兼總談判代表楊珍妮今（20）日於台美關稅談判說明記者會中，深入解析台美對等貿易協定（ART）的架構。她感性地分享，自從上週簽署投資 MOU 後，許多產業界朋友詢問是否可以休息、聚餐了，她則以火車為喻回應：「這輛火車開了，而且是開得極快、開到光速，但它還沒到站。」強調談判團隊仍須針對「最後一哩路」的對等貿易協定全力衝刺 。

楊珍妮：台美經貿火車已發還沒到站！簽署對等貿易協定才是「最後一哩路」。(直播截圖)

火車已發車無法停駛 簽署對等貿易協定（ART）為終點

楊珍妮表示，台美經貿談判之所以能取得階段性成果，歸功於總統、副總統、國安會及行政團隊給予明確的政策方向。她指出，目前的談判目標包含兩大部分：一是與美國商務部洽談的投資 MOU 與「232 條款」國安關稅；二是與美國貿易代表署（USTR）推動的「對等貿易協定（ART）」 。

楊珍妮形容，談判就像一列疾駛的火車，「一發出去就無法停駛」 。目前台美雙方正就 ART 協定的文本草案進行最後諮商與核對，內容涵蓋關稅削減、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障及環境保護等多重面向 。

守護國家產業利益 爭取 1000 多項產品豁免

在具體的關稅與市場開放上，楊珍妮詳細說明了談判團隊的堅持。面對美方要求全面市場開放的壓力，台灣團隊始終秉持「守護國家產業利益」與「糧食安全」的原則 。

關稅降稅原則 ：我國針對自美進口產品的降稅考量，優先選擇我國不生產且無替代性、具產業互補性、或是能協助減少國內進口成本的產品 。

：我國針對自美進口產品的降稅考量，優先選擇我國不生產且無替代性、具產業互補性、或是能協助減少國內進口成本的產品 。 豁免項目與配額 ：目前已成功核對輸美產品豁免對等關稅的項目高達 1000 多項 。針對 232 條款下的半導體及汽車領組件，也爭取到優化的配額與優惠待遇 。

：目前已成功核對輸美產品豁免對等關稅的項目高達 1000 多項 。針對 232 條款下的半導體及汽車領組件，也爭取到優化的配額與優惠待遇 。 非關稅貿易障礙：針對農產品、標準透明化、環境及勞動權益，我方堅持依照科學證據與國際經貿規範進行商談。例如在醫藥品審查流程上，我方尋求優化審查以利國人健康，但絕不退縮於核心安全標準 。

經濟安全即國家安全 台美戰略夥伴關係再升級

楊珍妮強調，當前的談判已從傳統關稅擴大到「經濟安全」領域。這包括高科技出口管制、對外投資審查的對齊與合作，目標是與美方共同建構「民主供應鏈」 。