格陵蘭作為全球最大的島嶼，最近突然成為投資熱議的焦點。多數人平常少有關注、隸屬丹麥的北極大島，一夕之間躍升為國際新聞與金融市場的關鍵字。美國總統川普不僅提出要取得格陵蘭的控制權，還宣佈自 2 月起將對 8 個北約歐洲盟國加徵關稅，情勢迅速升級為近十多年來最嚴重的跨大西洋政治危機之一。面對這樣的發展，格陵蘭風波究竟會如何牽動全球經濟走向？

鉅亨投資雷達》為了格陵蘭，川普再次祭出關稅槓上歐洲？真正盤算是什麼？ (圖:shutterstock)

1. 格陵蘭的戰略價值與北極門戶地位

格陵蘭之所以成為美國、尤其是川普政府眼中的「 必爭之地 」，其實可以用兩個關鍵字來概括： 資源 與 位置 。資源方面，格陵蘭擁有 豐厚的稀土與礦產 ，包含 稀土 、 鐵礦 、黃金等多種被歐盟列為「 關鍵原物料 」的金屬，再加上 中國長期主導全球稀土開採與加工 ，近年又 陸續收緊部分關鍵資源出口 ，西方國家自然會思考能否找到 新的供應來源 ，以 降低對單一國家的依賴 。在這樣的背景下，格陵蘭就成了地圖上非常吸睛的一塊拼圖，因為它的資源潛力足以牽動 未來科技 與 軍工產業 ，甚至整條關鍵原物料供應鏈的布局。

位置方面，格陵蘭位於北大西洋與北冰洋的交會點，卡在 北美與歐洲之間 ；隨著北極海航道的重要性升高，這一帶也被 美國、中國、俄羅斯及北約國家視為「新航運要道」 。從軍事角度來看，格陵蘭周邊海域有利於監控往返歐亞之間的船隻與軍事活動，周邊海空域同樣是 觀測俄羅斯遠程轟炸機與潛艦動態 的關鍵位置，也因此，川普以「不惜代價」取得格陵蘭控制權的說法，才會引發國際社會高度敏感與戒心。

2. 從軍演、抗議到關稅威脅的連鎖反應，格陵蘭爭端路徑解析

從格陵蘭的發展時間軸來看，這場爭端清楚展現出情勢如何從軍事部署、民意反彈，一路升級為跨大西洋的關稅與同盟危機。今年 1 月初，川普在第二任期內再度公開重申，希望美國能「買下或取得」格陵蘭，並拒絕排除動用軍事力量的可能性，白宮官員以「國家安全與關鍵礦產供應」作為主要理由，引發丹麥與歐洲盟國高度緊張。作為回應，丹麥主導「北極耐力行動」，包括英國、法國、德國、挪威、瑞典、芬蘭等歐洲國家陸續派出軍事人員協調格陵蘭國防防務。而川普也宣佈自 2 月起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭等 8 個北約盟國加徵 10% 的進口關稅，並預告若至 6 月仍無法達成協議，關稅將進一步調高至 25%。

在這種壓力之下，丹麥與格陵蘭多個城市陸續爆發大規模示威，歐盟則緊急召開會議，討論規模約 930 億歐元的對美反制關稅方案，並評估運用「反脅迫工具」限制美國企業參與歐盟公共採購與投資。英國首相史達默也公開表態批評，強調對北約盟友加徵關稅既「錯誤」又「傷害同盟團結」，並重申格陵蘭的未來「不可談判」。與此同時， 美國國會內部也出現罕見的疑慮，共和黨重量級議員與前副總統彭斯警告，若以軍事手段取得格陵蘭，形同與北約盟友開戰，眾議院部分議員甚至提出法案，試圖限制行政部門對丹麥採取軍事行動的權限 。整體來看，格陵蘭與丹麥政府至今持續重申，格陵蘭是丹麥的一部分，自治與主權不容交易，當前局勢可說是處於高度緊繃、卻尚未完全失控的狀態。

3. 接下來的三種可能走向？

站在投資與風險管理的角度，鉅亨買基金認為「格陵蘭危機」接下來大致可以想像為三種情境，分別帶來不同層次的衝擊。以下為鉅亨買基金對各情境發生機率的預估：

情境一：降溫談判回到「合作換安全」（約 80%）

在此情境下，丹麥持續保有格陵蘭主權，並與美國簽署協議，美方取得部分稀土與關鍵礦產的開採或優先採購權，同時大幅擴增其在當地的軍事存在與基地功能。美國將訴求從「主權式取得」轉向更可落地的「合作方案組合」，例如 北極防務分工、基地升級投資、關鍵礦產長約與供應鏈友岸化等 ；歐洲則透過加大對北極防務與格陵蘭基礎建設的投入，回應自身的安全與供應鏈焦慮，雙方最終找到可向國內交代的政治台階。

情境二：關稅如期落地、歐盟反制升級（約 15%）

在此情境中，美國對 8 個北約盟國的關稅如期生效，但談判空間仍可調整，歐盟將衝突從地緣政治延伸至國際貿易與經濟領域。關稅與反制措施將推升跨大西洋貿易成本，企業端面臨毛利與投資決策壓力，消費端也可能因價格轉嫁承受部分成本，導致市場波動度上升。這種情境下，衝擊未必立刻引爆「系統性崩盤」，但會持續侵蝕市場信心與企業獲利能見度，特別是對美國與歐洲出口導向產業如工業、汽車與奢侈品等板塊的壓力較為明顯。

情境三：川普政府以武力奪取格陵蘭（約 5%）

在風險較高但機率相對較低的情境中，軍事動作從言詞威嚇走向更具體升級，例如單方面強化軍事部署、進行具挑釁意味的軍演，甚至出現意圖實質接管格陵蘭的行動，引發與北約盟國的直接衝突風險。若美國內部政治氛圍與歐洲的強硬回應互相加碼，衝突就可能跳脫可控的談判框架，一旦美國實際接管格陵蘭，北約將面臨名存實亡的嚴重危機。同時，市場反應往往是急、快、劇烈：全球股市風險偏好驟降、波動率急升，資金可能大幅湧向 美國公債 與 黃金 等避險資產，國防與軍工相關題材也可能出現明顯的資金追捧。

鉅亨投資策略

地緣政治新常態下的資產配置思維

川普與歐盟之間圍繞格陵蘭的角力，早已不只是單一領土歸屬或象徵性事件，而是一場把「北極安全、關鍵礦產供應鏈、跨大西洋同盟信任」三個議題綁在一起的壓力測試。面對這類地緣政治不確定性，投資上與其短線追逐每一次談判風向，更務實的做法是適度搭配具防禦特性的資產。鉅亨買基金建議，適度納入國防相關主題基金作為風險分散的一環，但整體長期核心配置仍以美國股票型基金與全球股票型基金為主。

鉅亨精選基金

