鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-19 19:14

隨著 AI 應用全面引爆記憶體需求，傳台積電前董事長、現任美光 (Micron) (MU-US) 董事劉德音近期狂砸 2.46 億元加碼投資美光股票。法人指出，記憶體大廠將引爆價值重估潮，長線行情可期，若想要跟隨產業大老的戰略投資腳步，投資人可透過在台股掛牌的美光概念 ETF 布局，其中，00988A 含美量最高，同時持有 SANDISK、威騰 (WDC)，記憶體相關占比超過 12%。

善用「美光概念ETF」跟著劉德音投資 這檔主動式ETF記憶體濃度最高。(圖：shutterstock)

分析師表示，AI 產業鏈的長線成長趨勢明確，記憶體作為運算核心，高頻寬記憶體 (HBM) 的剛性需求將支撐相關企業獲利持續向上。除了美光，許多外資券商紛紛調高 SANDISK、威騰 (WDC) 等記憶體大廠的目標價，反映對 2026 年 AI 伺服器與數據中心擴建下，NAND 與記憶體景氣循環評價正在重估。

分析師表示，上述美光概念 ETF 中，若還要同時持有 SANDISK 等記憶體大廠，就只剩 2 檔主動式 ETF，其中，統一全球創新 ETF 對記憶體占比最高，展現了極具前瞻性的配置策略。根據 00988A 最新持股明細，美光權重已經攀升到 7.38%，是第一大持股，而且還布局 SANDISK、威騰 (WDC)，記憶體相關占比超過 12%，使其在記憶體價值重估的趨勢中占據領先優勢。