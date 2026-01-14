鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-14 20:36

台股 2026 年多頭馬力十足，今 (14) 日持續刷新歷史新高，挑戰 3 萬 1 關卡，也帶動台股 ETF 市價跟著水漲船高，根據統計，台股再創歷史高點之際，共有 25 檔台股 ETF 市價隨之改寫新高價，包括 009803、00939、00922、00881、006208 等，市值型、科技型、高息型等皆榜上有名，反映出透過優秀的選股篩選條件，是創造超額報酬的關鍵。

台股元月行情發威！25檔台股ETF市價同創新高 市值型、科技型百花齊放。(圖：shutterstock)

玉山投信指出，只要標的篩選條件得宜，非主動型台股 ETF 同樣能創造良好報酬表現，且市值型 ETF 若能網羅具有成長動能之企業，像是搭上 AI 成長列車的大型產業龍頭與台股產業隱形冠軍，甚至有機會超越大盤表現。

保德信市值動能 50 ETF(009803-TW) 經理人楊立楷指出，年初以來包括台股在內的全球投資情緒樂觀，根據 12 月美銀全球基金經理人調查，機構投資人現金水位再度降至 3.3%，創下歷史最低，加上台股歷年 1、2 月向來有作夢行情、紅包行情加持，而且本周市場對於晶圓龍頭大廠法說樂觀以對，都是台股 1 月以來持續強勢站穩 3 萬點大關之上的原因。

楊立楷表示，在 AI 發展有增無減的帶動，與美國高度連動的台股在 2026 年將持續受惠，根據美國半導體產業協會 (SIA) 最新統計顯示，2025 年 11 月全球半導體銷售額達 753 億美元，年增 29.8%，一舉改寫歷史新高。

值得注意的是，此波成長並非來自單一產品線，而是主要半導體類別需求同步擴張。世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 則預估 2026 年全球半導體銷售額有望達到 9754 億美元，年增 22.5%，距離年銷售額 1 兆美元僅一步之遙，對於台股半導體產業將為一大挹注。

楊立楷認為，中長期而言，在強勁的 AI 基建與投資需求、寬鬆的財政與貨幣政策環境下，台灣總經與獲利基本面狀況依然穩健，尤其是過往產業成長性集中於科技族群的狀態已開始轉變為擴散至各產業，投資可持續聚焦具優異獲利條件支持之企業及科技股為主要核心配置，透過相關 ETF 參與市場，降低短期高檔震盪風險。

25 檔市價創高之台股 ETF

股票代號 股票名稱 20260114 最高市價 最新市值 (億元) 00961 FT 臺灣永續高息 10.18 17.7 009809 富邦淨零 ESG50 11.36 5.2 00952 凱基台灣 AI50 12.45 29.6 009803 保德信市值動能 50 14.06 17.5 00939 統一台灣高息動能 15.44 280.6 009804 聯邦台精彩 50 15.51 16.9 00905 FT 臺灣 Smart 18.57 69.2 00896 中信綠能及電動車 20.32 53.6 009808 華南永昌優選 50 20.96 10 00928 中信上櫃 ESG 30 21 5.8 00934 中信成長高股息 22.41 106.3 00927 群益半導體收益 24.5 145.2 006201 元大富櫃 50 27.35 4.5 00922 國泰台灣領袖 50 27.63 453.1 00923 群益台 ESG 低碳 50 27.83 219.1 00913 兆豐台灣晶圓製造 28.2 3 00894 中信小資高價 30 29.68 41.4 00935 野村臺灣新科技 50 33.2 139.1 00881 國泰台灣科技龍頭 35.39 834.2 00690 兆豐藍籌 30 47.65 36.4 00850 元大臺灣 ESG 永續 58.8 259.9 00692 富邦公司治理 62.05 407.7 0051 元大中型 100 99.35 23.3 006208 富邦台 50 162.3 3063.6 0057 富邦摩台 207 3.1

資料來源 : CMoney，2026/01/14，排除主動型台股 ETF