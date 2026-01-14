台股元月行情發威！25檔台股ETF市價同創新高 市值型、科技型百花齊放
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股 2026 年多頭馬力十足，今 (14) 日持續刷新歷史新高，挑戰 3 萬 1 關卡，也帶動台股 ETF 市價跟著水漲船高，根據統計，台股再創歷史高點之際，共有 25 檔台股 ETF 市價隨之改寫新高價，包括 009803、00939、00922、00881、006208 等，市值型、科技型、高息型等皆榜上有名，反映出透過優秀的選股篩選條件，是創造超額報酬的關鍵。
玉山投信指出，只要標的篩選條件得宜，非主動型台股 ETF 同樣能創造良好報酬表現，且市值型 ETF 若能網羅具有成長動能之企業，像是搭上 AI 成長列車的大型產業龍頭與台股產業隱形冠軍，甚至有機會超越大盤表現。
保德信市值動能 50 ETF(009803-TW) 經理人楊立楷指出，年初以來包括台股在內的全球投資情緒樂觀，根據 12 月美銀全球基金經理人調查，機構投資人現金水位再度降至 3.3%，創下歷史最低，加上台股歷年 1、2 月向來有作夢行情、紅包行情加持，而且本周市場對於晶圓龍頭大廠法說樂觀以對，都是台股 1 月以來持續強勢站穩 3 萬點大關之上的原因。
楊立楷表示，在 AI 發展有增無減的帶動，與美國高度連動的台股在 2026 年將持續受惠，根據美國半導體產業協會 (SIA) 最新統計顯示，2025 年 11 月全球半導體銷售額達 753 億美元，年增 29.8%，一舉改寫歷史新高。
值得注意的是，此波成長並非來自單一產品線，而是主要半導體類別需求同步擴張。世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 則預估 2026 年全球半導體銷售額有望達到 9754 億美元，年增 22.5%，距離年銷售額 1 兆美元僅一步之遙，對於台股半導體產業將為一大挹注。
楊立楷認為，中長期而言，在強勁的 AI 基建與投資需求、寬鬆的財政與貨幣政策環境下，台灣總經與獲利基本面狀況依然穩健，尤其是過往產業成長性集中於科技族群的狀態已開始轉變為擴散至各產業，投資可持續聚焦具優異獲利條件支持之企業及科技股為主要核心配置，透過相關 ETF 參與市場，降低短期高檔震盪風險。
25 檔市價創高之台股 ETF
|
股票代號
|
股票名稱
|
20260114
最高市價
|
最新市值 (億元)
|
00961
|
FT 臺灣永續高息
|
10.18
|
17.7
|
009809
|
富邦淨零 ESG50
|
11.36
|
5.2
|
00952
|
凱基台灣 AI50
|
12.45
|
29.6
|
009803
|
保德信市值動能 50
|
14.06
|
17.5
|
00939
|
統一台灣高息動能
|
15.44
|
280.6
|
009804
|
聯邦台精彩 50
|
15.51
|
16.9
|
00905
|
FT 臺灣 Smart
|
18.57
|
69.2
|
00896
|
中信綠能及電動車
|
20.32
|
53.6
|
009808
|
華南永昌優選 50
|
20.96
|
10
|
00928
|
中信上櫃 ESG 30
|
21
|
5.8
|
00934
|
中信成長高股息
|
22.41
|
106.3
|
00927
|
群益半導體收益
|
24.5
|
145.2
|
006201
|
元大富櫃 50
|
27.35
|
4.5
|
00922
|
國泰台灣領袖 50
|
27.63
|
453.1
|
00923
|
群益台 ESG 低碳 50
|
27.83
|
219.1
|
00913
|
兆豐台灣晶圓製造
|
28.2
|
3
|
00894
|
中信小資高價 30
|
29.68
|
41.4
|
00935
|
野村臺灣新科技 50
|
33.2
|
139.1
|
00881
|
國泰台灣科技龍頭
|
35.39
|
834.2
|
00690
|
兆豐藍籌 30
|
47.65
|
36.4
|
00850
|
元大臺灣 ESG 永續
|
58.8
|
259.9
|
00692
|
富邦公司治理
|
62.05
|
407.7
|
0051
|
元大中型 100
|
99.35
|
23.3
|
006208
|
富邦台 50
|
162.3
|
3063.6
|
0057
|
富邦摩台
|
207
|
3.1
資料來源 : CMoney，2026/01/14，排除主動型台股 ETF
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
