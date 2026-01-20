鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 06:00

美國總統川普近日在一封致挪威首相史托爾（Jonas Gahr Stoere）的信函中表示，由於自己未能獲頒諾貝爾和平獎，他已不再認為有義務「只從和平的角度思考國際事務」，並再度強調美國應取得對格陵蘭的控制權。

根據《路透》報導，史托爾在聲明中指出，這封信是川普回應他與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）先前致函川普的一則簡短訊息。

該訊息反對川普因歐洲盟友拒絕讓美國接管格陵蘭，而決定對其加徵關稅的做法。

川普在信中寫道：「鑑於貴國決定不因我阻止了 8 場以上戰爭而授予我諾貝爾和平獎，我不再覺得有義務只考慮和平。儘管和平仍將是主要考量，但我現在也可以思考什麼對美國是好且恰當的。」

對此，史托爾回應表示，他已多次向川普說明，負責頒發諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會為獨立機構，挪威政府無權干預或左右其決定。

川普近年來公開積極爭取諾貝爾和平獎，而該獎項去年則頒發給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。

馬查多近日在白宮與川普會晤時，將自己的金質獎章贈送給川普，不過挪威諾貝爾委員會已強調，諾貝爾獎項不得轉讓、分享或撤銷。

在這封信中，川普也再次質疑丹麥對格陵蘭的主權正當性，聲稱丹麥無法保護格陵蘭免於俄羅斯或中國的威脅，並反問丹麥憑什麼擁有「所有權」。

川普指出，丹麥對格陵蘭的主權主張並無明確書面文件依據，只是「數百年前有船隻登陸」，而美國當年也有船隻抵達該地。

他進一步表示：「除非我們對格陵蘭擁有完全且徹底的控制，否則世界並不安全。」