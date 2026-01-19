鉅亨網記者陳于晴 台北
美國總統川普對外動作頻繁，近日針對取得格陵蘭加大施壓力道，今 (19) 日貴金屬 ETF 再度大漲，期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW)、期元大道瓊白銀 (00738U-TW)、期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 分別上漲 3.16%、2.74%、1.59%，股價同步創下新高。
法人分析，貴金屬 ETF 熱度持續高居不下，除了基本面的去美元化的情勢並無趨緩，題材面更是火上加油，川普政策手段包括干擾聯準會獨立性、突襲委內瑞拉、要求取得格陵蘭等，都增加黃金做為避險資產的配置價值。
目前包括花旗、瑞銀、摩根士丹利、貝萊德，以及橋水基金創辦人達里歐和新對沖基金之王格里芬 (Ken Griffin)，都建議投資人把黃金加入投資組合，未來有機會成為推動黃金下一波漲勢的重要原因。
不僅機構呼籲擁抱黃金，知名市場評論員彼得 · 希夫 (Peter Schiff) 直言美國面臨債台高築，建議投資人可轉黃金、白銀貴金屬進行避險。
國內唯一連結黃金、白銀 ETF，期元大 S&P 黃金正 2、期元大道瓊白銀、期元大 S&P 黃金漲勢延綿不絕，在結束歷史性大漲的 2025 年後，今年以來已分別上漲 15.4%、7.6%、29.4%。00738U 更因為白銀供給短缺，漲幅奪下全市場 ETF 之冠。
法人建議，在川普變化莫測的政策風險下，2026 年貴金屬絕對是資金配置的焦點，建議投資人可透過國內投信所發行的相關貴金屬 ETF 進行布局，在已持有的核心部位 (股、債) 中加入期元大 S&P 黃金、期元大道瓊白銀 ETF。
