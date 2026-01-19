鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-19 16:21

美國總統川普對外動作頻繁，近日針對取得格陵蘭加大施壓力道，今 (19) 日貴金屬 ETF 再度大漲，期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW)、期元大道瓊白銀 (00738U-TW)、期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 分別上漲 3.16%、2.74%、1.59%，股價同步創下新高。

避險情緒沸騰！川普強取格陵蘭 黃金、白銀ETF續飆再創新高。(圖：shutterstock)

法人分析，貴金屬 ETF 熱度持續高居不下，除了基本面的去美元化的情勢並無趨緩，題材面更是火上加油，川普政策手段包括干擾聯準會獨立性、突襲委內瑞拉、要求取得格陵蘭等，都增加黃金做為避險資產的配置價值。

不僅機構呼籲擁抱黃金，知名市場評論員彼得 · 希夫 (Peter Schiff) 直言美國面臨債台高築，建議投資人可轉黃金、白銀貴金屬進行避險。

國內唯一連結黃金、白銀 ETF，期元大 S&P 黃金正 2、期元大道瓊白銀、期元大 S&P 黃金漲勢延綿不絕，在結束歷史性大漲的 2025 年後，今年以來已分別上漲 15.4%、7.6%、29.4%。00738U 更因為白銀供給短缺，漲幅奪下全市場 ETF 之冠。