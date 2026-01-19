鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-19 17:57

PCB 廠定穎 (3715-TW) 在台的市場籌資不斷向前推進中，定穎今 (19) 日完成在台 5 億元面額無擔保可轉換公司債募集，這筆 CB 以 101 元發行，合計募集 5.05 億元。定穎這筆 CB 的轉換價爲 140 元，轉換溢價率 108.36%，將 在 1 月 21 日掛牌上櫃交易。

定穎 2025 年 12 月營收 19.69 億元續創新高，月增 8.73%，年增 27.2%，第四季營收爲 54.79 億元， 創新高，季增 13.2%，年增 18.08%。全年營收 195.04 億元，也創新高，年增 10.2%。

定穎在泰國一廠完工量產後，規劃持續擴充在泰國的新產能，定穎預估泰國廠在完成進一步的擴充之後，每年將可望增逾 60 億元的產值。

定穎 2025 年第三季營收 48.4 億元，毛利率 19.39%，季減 2.09 個百分點，年減 4.44 個百分點，第三季稅後純益 1.42 億元，季減 45.22%，年減 45.01%，每股純益 0.51 元。 2025 年 1-9 月營收 140.25 億元，毛利率 19.95%，年減 4.67 個百分點，稅後純益 6.66 億元，年減 24.37%，每股純益 2.4 元。

定穎在台的籌資案持續進行中，也將以發行無擔保可轉換公司債、辦理現金增資案籌資，其中發行 5900 張現增股訂價以每股 105 元發行，已完成募集 6.195 億元。

定穎的這一波台灣資本市場籌資案是由凱基證券主辦，主要籌資內容是擬發行現增股 5900 張，同時發行無擔保可轉換公司債 2 筆，面額合計 15 億元。