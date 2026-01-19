鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-19 20:08

經濟部為協助國內產業因應國際情勢並強化韌性，由「產業競爭力輔導團」全面協助企業升級轉型 。經濟部中小及新創企業署今 (19) 日舉辦「中小企業 AI 實作專班啟動記者會」，宣布持續與技術司合作，擴大整合工研院、金屬中心等 13 個技術法人能量，以「技術法人實作場域」為核心，整合設備、技術及人才資源，打造全台最具規模的 AI 實作生態系 。

打造最強AI生態系！中企署聯手13家法人助攻 16產業「免學費」培育1200位AI專才。（圖：shutterstock)

115 年度的專班課程涵蓋範圍擴大至紡織、塑膠、水五金、扣件、工具機、機械、食品、設計服務等 16 個產業領域，本週起將由紡織及塑膠產業率先開班 。中企署表示，今年度課程具有「產業擴大」、「時數彈性」、「免費參訓」等三大特色，不僅新增石材、袋包等聚落型製造業，更納入設計服務實務，且由政府提供完善訓練場地與設備，企業無須額外負擔費用 。預計今年將開辦至少 113 個專班，培育超過 1,200 人次 AI 專業實務人才 。

針對中小企業面臨的投資門檻高、學用落差等挑戰，中企署採「培能、實作、輔導落地」三階段推進，透過專家到廠輔導與後續金融、租稅優惠銜接，降低轉型風險 。

記者會現場也分享了具體轉型成效：宜展科技運用 AI 模擬計算優化乾燥製程，成功縮短製程時間 40%、帶動營收成長 10%；滿記實業建置 AI 庫存管理系統，使 90% 以上原料完成建檔並消弭重複購料；隴鈦銅器則導入 AI 視覺辨識優化拋光檢測，使包裝合格率大幅提升至 99.99% 。