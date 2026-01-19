鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-19 15:52

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 宣布全面深化與輝達的策略夥伴關係，鎖定 2026 年推出一系列基於輝達最新 Blackwell 架構的旗艦級產品。這波合作範圍橫跨消費性電子與企業級伺服器，不僅展現技嘉在硬體研發的領先實力，更宣示雙方將共同搶攻 AI 運算與高階電競市場的決心。

在消費性產品方面，技嘉率先發表採用 Blackwell 架構的 AORUS GeForce RTX 5090 顯示卡與高階電競筆電。透過導入獨家散熱技術與 AI 輔助系統，技嘉將輝達的平台級創新轉化為實際效能，確保高負載運算下的穩定性並滿足創作者對高效能的嚴苛需求。

企業級市場則是雙方合作的重中之重，技嘉直接駐點北美並對接輝達總部，成功深化雙方互信並拿下美國四大雲端服務供應商訂單，技嘉在 AI 伺服器領域已做足準備，隨著 GB300 與 Vera Rubin 等高單價新平台陸續出貨，將成為推動公司成長的核心引擎。

而技嘉鎖定龐大二線雲端服務商與企業客戶市場，這類客戶對於工程支援與客製化服務的需求極高，正是技嘉長期累積的競爭優勢所在，預期將為公司帶來穩定的訂單挹注與獲利空間。