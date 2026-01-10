鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-10 10:46

PCB 廠定穎 (3715-TW) 已完成旗下超穎電子在上海 A 股的上市掛牌，成為少數 T+A 雙掛牌的上市 PCB 廠，同時，定穎將再 以 75 億元於泰國擴廠生產 AI 相關板，本周獲外資大舉買超，外資一周買超 10571 張，股價收在 139.5 元，創新高，周漲 9.41%。

定穎 2025 年 12 月營收 19.69 億元續創新高，月增 8.73%，年增 27.2%，第四季營收爲 54.79 億元， 創新高，季增 13.2%，年增 18.08%。全年營收 195.04 億元，也創新高，年增 10.2%。 定穎 2025 年 1-9 月營收 140.25 億元，毛利率 19.95%，年減 4.67 個百分點，稅後純益 6.66 億元，年減 24.37%，每股純益 2.4 元。

定穎目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能 345 萬平方呎，而定穎則規劃持續擴充在泰國的產能，預計 2026 年的資本支出並達 75 億元。定穎預估泰國廠在完成進一步的擴充之後，每年將可望增加逾 60 億元的產值。

定穎股價以量滾量方式步步墊高 ，9 日收在漲停價 139.5 元，爲歷史新天價，在 AI 題材及業績表佳的支撐之下，維持以高量能推升股價，成交量不失控之下，仍將維持在高檔震盪。