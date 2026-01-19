鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-19 15:50

中國經濟在去年成功達成政府預定的 5% 成長目標，其中出口貿易扮演了至關重要的推動力。

數據顯示，2025 年商品與服務的淨出口對國內生產毛額 (GDP) 增長的貢獻率接近 33%，較 2024 年提升了兩個百分點，這也是自 1997 年亞洲金融危機以來，出口對經濟成長貢獻最高的一年。

‌



面對高達 145% 的關稅峰值，中國製造商展現靈活性，將出貨重點轉向歐洲與東南亞，並積極向價值鏈上游移動，提升高階產品銷售。這使得中國去年的貿易順差達到了 1.2 兆美元的歷史新高。

然而，這種對出口的高度依賴，被視為一種「實力與脆弱性」的結合。數據顯示，出口的強勁與國內需求的疲軟形成鮮明對比：在消費者與企業需求低迷的背景下，中國近年來的進口呈現停滯狀態。更嚴峻的是，去年衡量投資活動的「總資本形成」對經濟成長的貢獻率，降至 1997 年以來最低。

中國國家統計局局長康義表示，在國內動能方面，「新質生產力」的正向效應持續顯現。隨著人工智慧大模型、數位經濟與自動化技術的廣泛應用，新興產業已成為對沖傳統行業放緩的關鍵力量。

2025 年，規模以上數位產品製造業增加值同比增長 9.3%，新能源汽車平均每天下線達 4.5 萬輛，人形機器人也開始「成建制」進入工廠運作。此外，政府推動的「兩重」、「兩新」政策 (重大工程建設與設備更新、消費品以舊換新) 有效發揮了擴大需求的作用，使社會消費品零售總額增速有所加快。

回顧歷史，中國在 1990 年代初期因鄧小平的改革開放帶動投資熱潮，曾在亞洲金融危機期間創下出口成長超過 20% 的紀錄。如今，雖然出口機器全力運轉幫助中國度過了貿易戰，但這種供需失衡已成為決策者在 2026 年必須面對的核心挑戰。