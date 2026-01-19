鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電法說會釋出利多，今 (19) 日股價持續發威，盤中衝上 1780 元創歷史新天價，加上記憶體、金融族群走揚，帶動台股今天最高漲至 31827.39 點，再度創高，終場大漲 230.59 點或 0.73%，以 31639.29 點作收，成交量 7993 億元。
台積電 (2330-TW) 今天早盤以 1725 元開低，盤中翻紅，並於午盤衝上 1780 元，再度刷新歷史新天價，市值突破 46 兆元，終場漲 20 元或 1.15%，收 1760 元。
不過觀察電子權值股今天表現，大多走跌，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 2%，聯發科 (2454-TW)、日月光 (3711-TW) 跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 也小跌 0.44%。
前台積電董事長、現任美光 (MU-US) 董事劉德音上周斥資 2.64 億元，大舉買進自家股票，看好記憶體前景，加上力積電 (6770-TW) 宣布與美光簽署獨家合作意向書 (LOI)，將銅鑼廠以 18 億美元售給美光，激勵記憶體族群走強。
記憶體族群無懼遭關禁閉，力積電、南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 紛紛亮燈漲停，鈺創 (5351-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 皆漲逾半根停板，群聯 (8299-TW) 漲逾 4%。
另外，與力積電相關的供應鏈也可望連帶受惠，華東 (8110-TW) 強攻漲停，愛普 *(6531-TW) 漲逾半根停板，南茂 (8150-TW) 漲逾 4%，晶豪科 (3006-TW) 漲逾 2%。
金融族群今天也是推升台股創高功臣，台新新光金 (2887-TW) 漲逾 4%，凱基金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885-tW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW) 皆同步走揚。