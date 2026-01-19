鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電今 (19) 日股價持續發威，盤中衝上 1780 元創歷史新天價，帶動台股最高漲至 31827.39 點再創高，終場大漲 230.59 點或 0.73%，收 31639.29 點，同寫新高，成交量 7993 億元。不過外資卻轉為賣超，今天賣超 280.33 億元，大舉減碼緯創超過 5.7 萬張，賣超股價再創天價的台積電 8022 張，連 6 檔漲停作收的強勢勢股也遭調節。
台股今天雖然收 31639.29 點創高，但三大法人卻聯手賣超台股，外資與自營商同步轉為賣方，外資賣超 280.33 億元，自營商賣超 53.01 億元，投信賣超 131.97 億元，連 10 賣，三大法人合計賣超 465.31 億元。
外資今天減碼緯創最多，高達 5.7 萬張，也同步賣超可寧衛 * 4.9 萬張，群創 3.7 萬張，南亞 2.4 萬張，鴻海 1.6 萬張，大同 1.6 萬張，東元 1.4 萬張，華新 1.2 萬張，南茂 1.1 萬張，欣興 1 萬張。
台股上市上櫃今日共 73 檔個股停作收，股價攻頂之際遭到外資調節，其中欣興、景碩各被外資賣超逾萬張，高調漲停的大研生醫、彩晶、力積電、旺宏，也在外資賣超個股的名單上。
另外，外資今天也賣超 0050 元大台灣 50 達 3.2 萬張、00881 國泰台灣科技龍頭 1.4 萬張，並同步瞄準 2 檔主動式 ETF 減碼，賣超 00990A 主動元大 AI 新經濟 2 萬張、00991A 主動復華未來 50 1.1 萬張。
外資今天偏愛金融族群，買超台新新光金 4.3 萬張，凱基金 3 萬張，國泰金 1.4 萬張，以及玉山金 1.4 萬張。另外，也加碼台泥 2.6 萬張，中鋼 2.1 萬張，中石化 1.7 萬張，泰金寶 - DR 1.6 萬張，友達 1.4 萬張，聯電 1.2 萬張。
外資青睞多檔高股息 ETF，買超 00919 群益台灣精選高息 2.4 萬張，00878 國泰永續高股息 1.2 萬張，00929 復華台灣科技優息 9039 張，00940 元大台灣價值高息 8413 張。
投信賣超方面，減碼華新 8649 張，聯電 8142 張，長榮航 6191 張，陽明 5296 張，友達 4671 張，大聯大 4038 張，遠東新 3817 張，中租 - KY 3768 張，仁寶 3657 張，英業達 3445 張。
投信今天同樣最偏愛台新新光金，買超台新新光金 9831 張，也同步買超元大金 5706 張，國巨 * 5700 張，南亞 4902 張，凱基金 4317 張，南電 4292 張，矽格 2956 張，欣興 2870 張，景碩 2552 張，群創 2264 張。
