台積電今 (19) 日股價持續發威，盤中衝上 1780 元創歷史新天價，帶動台股最高漲至 31827.39 點再創高，終場大漲 230.59 點或 0.73%，收 31639.29 點，同寫新高，成交量 7993 億元。不過外資卻轉為賣超，今天賣超 280.33 億元，大舉減碼緯創超過 5.7 萬張，賣超股價再創天價的台積電 8022 張，連 6 檔漲停作收的強勢勢股也遭調節。