鉅亨網新聞中心 2026-01-19 13:40

世界經濟論壇 (WEF)15 日於瑞士日內瓦宣布，全球燈塔網路 (Global Lighthouse Network) 迎來 23 家新成員，其中 16 家來自中國。這些工廠展示了在地緣政治動盪、成本壓力和快速技術變革的持續衝擊下，如何實現具有實際的大規模產業轉型。

WEF宣布全球燈塔網路新增23家工廠 中國16席領跑(圖:shutterstock)

這份名單也代表中國擁有的燈塔工廠總數正式突破 100 家大關，占全球總數近 50%。

‌



本次評選強調了在經濟動盪與成本壓力下，領先企業如何透過人工智慧 (AI) 快速感知與靈活適應的能力。

AI 平台 Lumina 助攻規模化轉型 論壇同步發布了由 AI 驅動的工業智能平台 Lumina。該平台整合了過去 8 年、超過 1000 家轉型成功工廠的數據，能提供具體的行業基準，協助企業領導者降低決策風險並加速規模化發展。

數據顯示，高達 94% 的成功轉型源於多項技術 (如 AI、物聯網、數位孿生) 的融合應用。

五大維度展現卓越績效 新晉燈塔工廠在生產效率、供應鏈韌性、永續發展、客戶至上及人才發展等五大維度上表現亮眼：

• 客戶至上：蔡司光學 (廣州) 透過數位孿生與機器學習，將個性化產品範圍擴大 400%；海信視像 (青島) 則將研發週期縮短了 34%。

• 生產效率：海辰儲能 (重慶) 利用 AI 技術實現優質品率達 97.6%，產能躍升 200% 以上；米其林沈陽則透過大數據分析，將最小訂單量降低了 71%。

• 永續發展：寧德時代 (宜賓) 透過 AI 驅動能源管理，使碳足跡降低了 56%。

• 人才與供應鏈：友達光電 (蘇州) 引進 AI 面試與情緒關懷系統，使員工流失率大幅降低近 70%；美的廚衛 (蕪湖) 則縮短端到端交貨週期達 39%。