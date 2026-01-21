鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-21 13:20

法國總統馬克宏周二 (20 日) 戴墨鏡現身瑞士達沃斯世界經濟論壇，引發關注。由於右眼血管破裂，他以墨鏡遮掩，仍精神奕奕發表演說，嚴詞批評美國近期對歐洲的貿易施壓及地緣策略，強調歐洲必須堅定維護自主與尊嚴。

美歐裂痕加劇！馬克宏在達沃斯公開「敲打」川普：美公然企圖削弱和控制歐洲（圖：Shutterstock）

馬克宏指出，目前歐美貿易協定已嚴重損害歐洲利益，美國不僅迫使歐洲做出最大幅度讓步，更試圖削弱與控制歐洲，甚至以加徵關稅作為侵犯主權的工具，這種行徑「根本無法接受」。

他並重申法國主張尊重與法治，反對霸凌與暴力，並強調面對威脅必須冷靜應對，並堅持立場。

談到全球動盪局勢時，馬克宏引用數據指 2024 年爆發逾 60 場武裝衝突，創歷史新高。他暗批美國總統川普自詡終結多場戰爭的說法，直言世界正朝「無規則」方向滑落，國際法遭踐踏，強權即公理的邏輯復闢，帝國野心再度抬頭。

馬克宏重申法國與歐洲堅決維護國家主權與獨立，遵循聯合國憲章，呼籲強化歐洲戰略自主、捍衛多邊主義。他特別點名在川普揚言吞併格陵蘭背景下，北約功能已被削弱，盼藉法國周四 (22 日) 主持七國集團 (G7) 之機，打造「坦誠對話、務實合作」的平台。

離場前，馬克宏也呼籲各國領袖勿向強權低頭，須團結捍衛利益，尤其在丹麥受霸凌時應展現一致立場。經濟方面則應力促歐洲成長，遇規則遭破壞時勇於反擊。